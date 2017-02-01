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    Сайдик: участники контактной группы призвали немедленно прекратить огонь

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    Обстрелы Авдеевки и Донецка: без света и воды (457)

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    Участники контактной группы призвали к строгому и всеобъемлющему прекращению огня в Донбассе, заявил журналистам в среду в Минске спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик.
    112 Украина/youtube

    "В районе, ограниченном Донецким аэропортом, Авдеевкой и Ясиноватой, а также по всей линии прикосновения трехсторонняя контактная группа призывает к строгому соблюдению полного и всеобъемлющего режима прекращения огня к 5 февраля 2017 года — отвести вооружение, подпадающее под действие минских соглашений на определенные ими расстояния за соответствующие линии и в места хранения", — сказал журналистам в среду в Минске спецпредставитель ОБСЕ, зачитывая заявление контактной группы.

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    Кроме того, по словам Сайдика, в документе содержится призыв "обеспечить безопасный и надежный доступ для членов Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ для выполнения ими своего мандата".

    Он также добавил, что переговорщики призывают "оказать содействие гуманитарным усилиям по восстановлению водо- и энергоснабжения, а также отопления, включая путем проведения ремонтно-восстановительных работ на объектах инфраструктуры".

    Ранее Вооруженные силы Украины и ополченцы заявили об обострении ситуации в Донбассе. Стороны конфликта обвиняют друг друга в увеличении интенсивности обстрелов в треугольнике Донецк-Ясиноватая–Авдеевка, а также в попытках наступления. Президент Украины Петр Порошенко поручил созвать чрезвычайное заседание контактной группы по Донбассу. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в Кремле чрезвычайно обеспокоены происходящим на линии соприкосновения в Донбассе. 

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    Коммунальщики сообщили, что из-за обстрелов обесточена Донецкая фильтровальная станция, обеспечивающая водой Донецк, Авдеевку и ряд других крупных населенных пунктов Донецкой области по обе стороны линии соприкосновения. Сообщалось, что в связи с обстрелом Авдеевки 29 января в городе объявлен режим ЧП.

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