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    Политика

    Савченко: обострение в Донбассе показало усталость от конфликта

    Тема:

    Савченко. Без ПАСЕ и "Батькивщины", но со своей партией (499)

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    По словам нардепа Надежды Савченко, обещания о сильной армии и о том, что ей всего хватает - это неправда. Ситуация показала, что в Украине пока что готовы воевать только люди.
    Надежда Савченко
    УНИАН

    КИЕВ, 5 фев — РИА Новости Украина. Обострение ситуации в районе Авдеевки в Донбассе продемонстрировало наличие усталости от бездеятельности политиков в решении конфликта на востоке Украины, считает депутат Верховной Рады Надежда Савченко.

    Валерий Гончарук
    Голос Столицы
    Вопрос нацбезопасности: Савченко заняла очень опасную нишу - Гончарук

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    "Мы увидели то, что обещания о сильной армии и о том, что ей всего хватает — это неправда… Эта ситуация показала, что у нас пока что готовы воевать только люди, и, к сожалению, очень утомила эта война за три года. Утомила бездеятельность политиков, их слабая дипломатия и их слабая неопределенность — мы идем к победе ценой войны или мы садимся за стол переговоров и заканчиваем войну миром", — сказала Савченко в эфире телеканала "112 Украина".

    Ранее сообщалось, что Комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны будет рекомендовать рассмотреть в сессионном зале парламента проект постановления об исключении народного депутата Надежды Савченко из комитета.

    Ранее Савченко в ходе заседания Комитета отвергла обвинение в государственной измене.

    Скандал разгорелся из-за того, что Савченко 7 декабря прошлого года посетила столицу Белоруссии, где встретилась с главами самопровозглашенных ДНР и ЛНР. Позже она заявила, что на встрече в Минске увидела не врагов, а людей, с которыми нужно вести переговоры. Многие депутаты Рады раскритиковали Савченко за встречу с ополченцами. Позже она была исключена из фракции "Батькивщина", но не лишена мандата.

    Сейчас Савченко — внефракционный депутат. Позже Рада исключила ее из украинской делегации ПАСЕ. В парламенте был зарегистрирован проект постановления об исключении Савченко из комитета по нацбезопасности.

     

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