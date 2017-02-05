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    Политика

    Савченко не исключает, что следующий президент Украины будет диктатором

    Тема:

    Савченко. Без ПАСЕ и "Батькивщины", но со своей партией (497)

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    Как заявила депутат Верховной Рады Надежда Савченко, у нее нет большого желания быть президентом Украины, но если будет необходимо, она возглавит страну. По ее словам, быть президентом тяжело, это очень большая ответственность.
    Надежда Савченко
    Украинское фото

    КИЕВ, 5 фев — РИА Новости Украина. Депутат Верховной Рады Надежда Савченко заявила, что у нее нет большого желания быть президентом Украины. При этом если будет необходимо, Савченко готова возглавить страну.

    Тюрьма
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    "Не хочу (быть президентом — ред.), но могу. Буду, если нужно, но чтобы это было таким уж большим желанием прямо… это тяжело, это очень большая ответственность", — сказала Савченко в эфире на телеканале "112 Украина". Депутат также не исключает, что следующий президент Украины может быть диктатором.

    По ее словам, в будущем она видит себя "счастливым украинцем". Савченко считает, что ее самое большое достижение еще впереди, а "больших ошибок" нет.

    Ранее депутат Верховной Рады Надежда Савченко заявила, что у нее есть конкретный пошаговый план по возвращению Донбасса, причем "не один".

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