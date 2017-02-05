Савченко: меня не исключали из комитета по нацбезопасности и обороне

КИЕВ, 5 фев — РИА Новости Украина. Народный депутат Украины Надежда Савченко в эфире телеканала "112 Украина" заявила, что она не была исключена из комитета ВРУ по вопросам нацбезопасности и обороны, и до сих пор является ее членом.

"Нет, я не была исключена. Это был очередной цирк и желание Пашинского это сделать. Это решение было принято на комитете, но оно не было принято ни в регламентном комитете, ни в ВР. Поэтому в настоящее время остаюсь в комитете нацбезопасности и обороны", — заявила Савченко.

Ранее сообщалось, что Комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны будет рекомендовать рассмотреть в сессионном зале парламента проект постановления об исключении народного депутата Надежды Савченко из комитета.

Ранее Савченко в ходе заседания Комитета отвергла обвинение в государственной измене.

Скандал разгорелся из-за того, что Савченко 7 декабря прошлого года посетила столицу Белоруссии, где встретилась с главами самопровозглашенных ДНР и ЛНР. Позже она заявила, что на встрече в Минске увидела не врагов, а людей, с которыми нужно вести переговоры. Многие депутаты Рады раскритиковали Савченко за встречу с ополченцами. Позже она была исключена из фракции "Батькивщина", но не лишена мандата.

Сейчас Савченко — внефракционный депутат. Позже Рада исключила ее из украинской делегации ПАСЕ. В парламенте был зарегистрирован проект постановления об исключении Савченко из комитета по нацбезопасности.