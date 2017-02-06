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    Очевидец о гуманитарной ситуации в Авдеевке

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    Донецк - Авдеевка. Ни дня без обстрелов (620)

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    Адвокат Ярослав Гришин, посетивший Авдеевку, в эфире "ГС" сообщил, что настроения в городе все еще панические, но выстрелов уже практически не слышно.
    Адвокат, управляющий партнер Международной юридической фирмы Ярослав Гришин и партнеры Ярослав Гришин
    gryshyn-partners.com.ua

    РИА Новости Украина – радиостанция "Голос Столицы"

    С 31 января в результате обстрелов в Авдеевке было повреждено не менее 133 частных дома и 25 квартир, а также 7 гаражей и 3 автомобиля, сообщает председатель Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский. Кроме того, по его словам, за неделю населенный пункт покинули 248 человек.

    Однако, несмотря на все сложности, в городе продолжают восстанавливать коммуникации. Так, сообщают, что в Авдеевке уже есть газ и тепло, а воду подают по графику.

    Что сейчас происходит в городе, в эфире радиостанции Голос Столицы рассказал, адвокат, управляющий партнер международной юридической фирмы "Ярослав Гришин и партнеры" Ярослав Гришин, посетивший Авдеевку.

    Авдеевка
    AP Photo/Evgeniy Maloletka
    Авдеевка, эвакуация: цифры реальные и официальные

    В городе действительно нормально функционируют все коммуникации?

    —  Еще сегодня утром, проблемы действительно были и по теплу, и по воде, в отдельных местах где-то там восстанавливают, но в целом еще нельзя так говорить, что это восстановлено. Настроения достаточно панические, но сегодня более-менее спокойно, хотя звуки выстрелов, конечно, слышны, но тише, чем было. По официальным данным 16 человек погибло за неделю, 16 военнослужащих именно наших под этими обстрелами, и начеку, скажем так, наши военные, потому что в ожидании возможности танкового прорыва и так далее. Поэтому ситуация достаточно сложная, но, действительно, военно-гражданская администрация, власть на этот раз действует, конечно, более организовано, чем в 2014 году: и грузы привозят, и есть определенное коммуникационное сообщение с другими областями, поэтому ситуация, скажем так, критическая, но работа видна в любом случае власти. 

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    Скажите, как человек, который видел, что происходит в Авдеевке непосредственно, как город охраняют правоохранители и работают ли пункты обогрева?

    — Да, пункты обогрева работают, людей достаточно много, и продукты питания привозятся, также горячие обеды организованы, хотя фактически город весь в кольце, попасть туда достаточно сложно, нужно пароль знать, чтобы туда проехать. То есть организация такая достаточно на высоком уровне и военных, и властей по предоставлению и теплой одежды, и продуктов питания.

    Насколько значительные разрушения домов в Авдеевке?

    — Дело в том, что во многих вообще населенных пунктах зоны антитеррористической операции и стекла разбиты, и следы от выстрелов, от пуль и от тяжелых снарядов, то же самое и в Авдеевке видим, просто, как не специалисту, трудно понять, когда, скажем так, эти военные действия там проводились. По всему городу, конечно, много разрушений: и стекол нет, и снаряды, и пули мы видим, поэтому – война, тут как бы на лицо.

    Последствия ночного обстрела в Донецке
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Донбасс в огне: взрыв в Донецке, обстрелы Авдеевки, Марьинки, Макеевки

    Российская сторона в Общем центре по контролю и координации дала гарантии прекращения огня в Авдеевке на воскресенье, 5 февраля. Какова фактическая ситуация в городе сейчас? Выстрелы слышно?

    — С 6 до 9 утра вообще не было выстрелов, а так, конечно, где-то выстрелы слышны, но все говорят, что это совсем не то, что было буквально несколько дней назад. То есть можно сказать, что режим тишины относительно восстановился. Вместе с тем военные наши не расслабляются, такое ощущение, что там может затишье перед бурей быть, поэтому бдительность никто не теряет. Слава богу, действительно все-таки там несколько дней назад просто ад был, что туда волонтеры приезжали – выехать не могли из Авдеевки, сегодня такого не было. Сегодня и вчера — относительно тишина.

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    Ранее спецкор "КП" в Украине" в Донецком регионе Артем Маслаков в эфире "ГС" сообщил, что, несмотря на условное затишье, в промзоне Авдеевки обстрелы не прекращаются.

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