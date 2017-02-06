Модульный городок для жителей Авдеевки в Запорожье

Запорожье готовится принять жителей из Авдеевки. В настоящий момент в модульном городке, который расположен в 4-м Южном микрорайоне города по адресу ул. Стешенко, 15, есть 176 свободных мест для размещения вынужденных переселенцев, сообщает "1 Первый запорожский".

Один модуль городка рассчитан на 8 человек. В нем есть все необходимое: маленькая кухня, двухэтажные кровати, стол и стулья, шкафчики, санузел. Отапливают помещения конвекторы. Никаких существенных проблем модульный городок не имеет. Больше всего жителей беспокоит то, что по периметру так называемого городка нет ограждения. Этот вопрос городские власти обещают решить в ближайшее время.

Читайте также: Топ главных тем недели: Донбасс, Авдеевка, разговор Порошенко и Трампа

"Сегодня мы проинспектировали модульный городок, где есть 176 мест и куда могут приехать нуждающиеся. Также в городе есть ряд общежитий, в которых есть свободные места для поселения жителей Авдеевки", ‒ сказал заместитель мэра Анатолий Пустоваров.

Переселенцы, которые на данный момент проживают в городке, с пониманием относятся к ситуации и готовы принять новых соседей.

Ранее ополченцы и силовики заявили об обострении ситуации в Донбассе. Стороны конфликта обвиняют друг друга в увеличении интенсивности обстрелов и попытках наступления на линии соприкосновения в районе Донецка. Власти Украины объявили чрезвычайное положение в подконтрольной силовикам Авдеевке, расположенной в пригороде Донецка, поскольку жители города остались без воды, тепла и света. По данным миссии ОБСЕ, тяжелая ситуация также сложилась в подконтрольной ополченцам Ясиноватой, расположенной также рядом с Донецком.