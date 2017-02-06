наверх
06.02.201704:23
Курсы валют НБУ
  • EUR29.08- 0.08
  • USD27.08+ 0.09
Рубрики
Ещё
    Фотоленты

    Модульный городок для жителей Авдеевки в Запорожье

    Тема:

    Донецк - Авдеевка. Ни дня без обстрелов (610)

    1
    Модульный городок для жителей Авдеевки в Запорожье
    Модульный городок для жителей Авдеевки в Запорожье
    Модульный городок для жителей Авдеевки в Запорожье
    Модульный городок для жителей Авдеевки в Запорожье
    Модульный городок для жителей Авдеевки в Запорожье
    Модульный городок для жителей Авдеевки в Запорожье
    Модульный городок для жителей Авдеевки в Запорожье
    Модульный городок для жителей Авдеевки в Запорожье
    Модульный городок для жителей Авдеевки в Запорожье
    Модульный городок для жителей Авдеевки в Запорожье
    Модульный городок для жителей Авдеевки в Запорожье
    Модульный городок для жителей Авдеевки в Запорожье
    Модульный городок для жителей Авдеевки в Запорожье
    Модульный городок для жителей Авдеевки в Запорожье
    Модульный городок для жителей Авдеевки в Запорожье
    1 Первый запорожский
    Модульный городок для жителей Авдеевки в Запорожье
    Модульный городок для жителей Авдеевки в Запорожье
    1 Первый запорожский
    Модульный городок для жителей Авдеевки в Запорожье
    Модульный городок для жителей Авдеевки в Запорожье
    1 Первый запорожский
    Модульный городок для жителей Авдеевки в Запорожье
    Модульный городок для жителей Авдеевки в Запорожье
    1 Первый запорожский
    Модульный городок для жителей Авдеевки в Запорожье
    Модульный городок для жителей Авдеевки в Запорожье
    1 Первый запорожский
    Модульный городок для жителей Авдеевки в Запорожье
    Модульный городок для жителей Авдеевки в Запорожье
    1 Первый запорожский
    Модульный городок для жителей Авдеевки в Запорожье
    Модульный городок для жителей Авдеевки в Запорожье
    1 Первый запорожский
    Модульный городок для жителей Авдеевки в Запорожье
    Модульный городок для жителей Авдеевки в Запорожье
    1 Первый запорожский
    Модульный городок для жителей Авдеевки в Запорожье
    Модульный городок для жителей Авдеевки в Запорожье
    1 Первый запорожский
    Модульный городок для жителей Авдеевки в Запорожье
    Модульный городок для жителей Авдеевки в Запорожье
    1 Первый запорожский
    Модульный городок для жителей Авдеевки в Запорожье
    Модульный городок для жителей Авдеевки в Запорожье
    1 Первый запорожский
    Модульный городок для жителей Авдеевки в Запорожье
    Модульный городок для жителей Авдеевки в Запорожье
    1 Первый запорожский
    Модульный городок для жителей Авдеевки в Запорожье
    Модульный городок для жителей Авдеевки в Запорожье
    1 Первый запорожский

    Рекомендуем

    В Киеве на Петровке горел CitroenВ Киеве на Петровке горел Citroen01:44 06.02.2017
    Акция протеста работников Бурштынской ТЭС в УкраинеАкция протеста работников Бурштынской ТЭС21:58 05.02.2017
    Украинская неделя моды в КиевеВ Киеве стартовал юбилейный Ukrainian Fashion Week18:26 05.02.2017
    Первый полуфинал национального отбора на Евровидение 2017Первый полуфинал национального отбора на Евровидение 201713:56 05.02.2017
    Ледоход на реке Уж в УжгородеЗрелищный ледоход на реке Уж в Ужгороде10:44 05.02.2017
    Огромные волны шторма Дорис обрушились на берега БританииОгромные волны шторма "Дорис" обрушились на берега Британии06:11 05.02.2017
    Последствия обстрела поселка СартанаПоследствия обстрела поселка Сартана03:35 05.02.2017
    Акция в поддержку жителей Авдеевки SaveAvdiivka на Майдане в КиевеАкция в поддержку жителей Авдеевки на Майдане20:50 04.02.2017
    Георгий ТараторкинГеоргий Тараторкин: кадры из жизни артиста17:59 04.02.2017
    Все фотоленты
    Модульный городок для жителей Авдеевки в Запорожье

    Запорожье готовится принять жителей из Авдеевки. В настоящий момент в модульном городке, который расположен в 4-м Южном микрорайоне города по адресу ул. Стешенко, 15, есть 176 свободных мест для размещения вынужденных переселенцев, сообщает "1 Первый запорожский".

    Один модуль городка рассчитан на 8 человек. В нем есть все необходимое: маленькая кухня, двухэтажные кровати, стол и стулья, шкафчики, санузел. Отапливают помещения конвекторы. Никаких существенных проблем модульный городок не имеет. Больше всего жителей беспокоит то, что по периметру так называемого городка нет ограждения. Этот вопрос городские власти обещают решить в ближайшее время.

    Читайте также: Топ главных тем недели: Донбасс, Авдеевка, разговор Порошенко и Трампа

    "Сегодня мы проинспектировали модульный городок, где есть 176 мест и куда могут приехать нуждающиеся. Также в городе есть ряд общежитий, в которых есть свободные места для поселения жителей Авдеевки", ‒ сказал заместитель мэра Анатолий Пустоваров.

    Переселенцы, которые на данный момент проживают в городке, с пониманием относятся к ситуации и готовы принять новых соседей.

    Ранее ополченцы и силовики заявили об обострении ситуации в Донбассе. Стороны конфликта обвиняют друг друга в увеличении интенсивности обстрелов и попытках наступления на линии соприкосновения в районе Донецка. Власти Украины объявили чрезвычайное положение в подконтрольной силовикам Авдеевке, расположенной в пригороде Донецка, поскольку жители города остались без воды, тепла и света. По данным миссии ОБСЕ, тяжелая ситуация также сложилась в подконтрольной ополченцам Ясиноватой, расположенной также рядом с Донецком.

     

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Самое читаемое
    • Читаемое
    • За сутки