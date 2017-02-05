В Киеве нет мест для размещения переселенцев из Авдеевки – эксперт

КИЕВ, 5 фев — РИА Новости Украина. Жители Авдеевки из-за постоянных обстрелов могут оставить свои дома. Большое их количество может оказаться и в столице, сообщила заместитель директора департамента социальной политики Киевской городской госадминистрации Людмила Черкашина. По ее словам, для переселенцев остро стоит вопрос обеспечения жильем. И в Киеве, к сожалению, он не решается.

Подробнее о расселении переселенцев в столице рассказала советник Министерства социальной политики по вопросам внутренне перемещенных лиц по городу Киеву Александра Магурова в эфире радиостанции Голос Столицы.

"Люди не хотят уезжать, и в Киеве места для их размещения нет. Есть места для размещения подготовлены для таких случаев, как, например, в Авдеевке, в Донецкой области, в Запорожской области есть места в модульных городах. Столица на данный момент оказывает помощь гуманитарного характера, то есть собираются теплые вещи, собираются продукты питания и доставляются в Авдеевку, как для мирного населения, так и помощь активная для военных, в том числе, для обеспечения медицинских нужд, но разместить переселенцев, к сожалению, в Киеве мы пока не сможем", — сообщила Магурова.

Боевые действия на востоке Украины начались в середине апреля 2014 года. В новом докладе Управления по координации гуманитарных вопросов ООН за период с середины августа по середину ноября 2016 года говорится, что число погибших по состоянию на середину декабря составляет 10056 человек. Еще порядка 22 800 человек ранены.

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В феврале исполнился год со дня проведения встречи "нормандской четверки" в Минске по урегулированию кризиса в Украине. По итогам длившихся 16 часов переговоров лидерами Украины, Германии, Франции и РФ был подписан документ о мерах, направленных на имплементацию минских договоренностей ("Минск-2"). С 1 сентября 2015 года в Донбассе вступило в силу очередное перемирие. В конце сентября того же года было подписано соглашение об отводе вооружений калибром 100 и более миллиметров и танков от линии соприкосновения. Этот процесс завершился 12 ноября.

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Очередной режим прекращения огня вступил в силу в полночь 24 декабря 2016 года, однако конфликтующие стороны и дальше продолжают обвинять друг друга в нарушении перемирия.