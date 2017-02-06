наверх
06.02.201708:55
Курсы валют НБУ
  • EUR29.08- 0.08
  • USD27.08+ 0.09
Рубрики
Ещё
    Общество

    За сутки из Авдеевки эвакуированы 11 детей - ГСЧС

    Тема:

    Донецк - Авдеевка. Ни дня без обстрелов (614)

    (обновлено: )37
    Согласно информации Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, с начала обострение конфликта из Авдеевки эвакуированы 290 человек, среди которых 135 детей.
    Авдеевка. Жизнь под огнем
    Константин Реуцкий в Facebook

    КИЕВ, 6 фев — РИА Новости Украина. За сутки из Авдеевки эвакуированы 24 человека, среди которых 11 детей, сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

    Савченко: власти оказались не готовы к обострению ситуации в Авдеевке. Видео
    Канал 112 Украина на Youtube
    Савченко: власти оказались не готовы к обострению ситуации в Авдеевке

    "По состоянию на 7 ч. 6 февраля из г. Авдеевка эвакуированы 290 человек (из них 42 человека пожилого возраста и 135 детей) — в течение суток — 24 человека (из них 11 детей)", — говорится в сообщении.

    Ранее Вооруженные силы Украины и ополченцы заявили об обострении ситуации в Донбассе. Стороны конфликта обвиняют друг друга в увеличении интенсивности обстрелов в треугольнике Донецк-Ясиноватая-Авдеевка, а также в попытках наступления. Президент Украины Петр Порошенко поручил созвать чрезвычайное заседание контактной группы по Донбассу. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в Кремле чрезвычайно обеспокоены происходящим на линии соприкосновения в Донбассе. 

    Читайте также: Кто? Кого? За что? Соцсети обсудили обстрелы Авдеевки

    Коммунальщики сообщили, что из-за обстрелов обесточена Донецкая фильтровальная станция, обеспечивающая водой Донецк, Авдеевку и ряд других крупных населенных пунктов Донецкой области по обе стороны линии соприкосновения. Сообщалось, что в связи с обстрелом Авдеевки 29 января в городе объявлен режим ЧП, вследствие чего глава государства Петр Порошенко прервал свой визит в Германию.


    Ссылки по теме:
    Самое читаемое
    • Читаемое
    • За сутки
    Темы дня
    Авдеевка. Жизнь под огнем
    Донецк - Авдеевка. Ни дня без обстрелов
    Президент Украины Петр Порошенко и президент США Дональд Трамп
    Украина - США: разговор Порошенко с Трампом
    Гривна и доллары
    Экономика Украины: гривна вниз - цены вверх
    Владимир Парасюк. Архивное фото
    Донбасс: блокада и пиар