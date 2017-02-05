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    Общество

    Теплоснабжение Авдеевки перешло на стабильный режим

    Тема:

    Донецк - Авдеевка. Ни дня без обстрелов (605)

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    Согласно информации пресс-секретаря президента Украины Петра Порошенко Святослава Цеголко, в Авдеевке восстановлено уличное освещение. Продолжаются работы по переходу водоснабжения на круглосуточный режим.
    Ситуация в Авдеевке
    comments.ua

    КИЕВ, 5 фев — РИА Новости Украина. Теплоснабжение Авдеевки перешло на стабильный режим. Об этом сообщил в воскресенье пресс-секретарь президента Украины Петра Порошенко Святослав Цеголко.

    Авдеевка
    AP Photo/Evgeniy Maloletka
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    Также сообщается, что продолжаются работы по восстановлению круглосуточного водоснабжения.

    Ранее Порошенко заявил, что было восстановлено электроснабжение Авдеевки.

    "Теплоснабжение Авдеевки из аварийного режима на резервных генераторах перешло на стабильный режим. В городе восстановлено уличное освещение. Об этом доложил президенту вице-премьер Зубко. Продолжаются работы по переходу водоснабжения на круглосуточный режим", — написал Цеголко на странице в Facebook.

    В последние несколько дней произошло обострение ситуации в Донбассе. Ополченцы и украинские силовики обвиняют друг друга в увеличении интенсивности обстрелов и попытках наступления на линии соприкосновения в районе Донецка. Власти Украины объявили чрезвычайное положение в подконтрольной силовикам Авдеевке в пригороде Донецка, поскольку жители города остались без воды, тепла и света. По данным миссии ОБСЕ, тяжелая ситуация также сложилась в подконтрольной ополченцам Ясиноватой, расположенной также рядом с Донецком.

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