Скандальный "календарь Вятровича": покушение на праздники и историю

Анна Лаба, РИА Новости Украина

Украинский институт национальной памяти, который в народе уже успели окрестить "Институтом имени Альцгеймера", предложил упорядочить календарь государственных праздников и памятных дней, сократив их количество с 11 до 9. Разработанный УИНП законопроект "О государственных и других праздниках, памятных датах и скорбных днях" представлен для общественного обсуждения, которое продлится до 1 марта.

Согласно проекту, определены следующие категории праздников: государственные (рабочие и нерабочие), традиционные (нерабочие), скорбные дни, профессиональные и памятные даты, которые являются рабочими днями.

По мнению директора Института нацпамяти Владимира Вятровича, на государственном уровне должны отмечаться исключительно праздники, посвященные событиям, которые были переломными и чрезвычайно важными для Украины как государства, например, День независимости и День Конституции.

"А не какие-то праздники, которые остались нам в наследство от советского прошлого", — утверждает Вятрович.

Volodymyr Viatrovych / Facebook Календарь государственных праздников и памятных дней от Украинского института нацпамяти

Следуя этой концепции, Институт нацпамяти предлагает украинцам отказаться от празднования Дня международной солидарности трудящихся 1 Мая, Международного женского дня 8 Марта и Дня Победы 9 мая.Эта инициатива получила широкий общественный резонанс, и Вятровичу пришлось оправдываться: мол, предлагал лишь отменить выходные в эти дни, а не празднование указанных дат.

И вообще, как считает глава УИНП, в Украине очень много выходных дней, и "это сдерживает развитие страны".

В "календаре Вятровича" украинцам выделили всего 9 нерабочих праздничных дней вместо 11 (при условии существующего переноса выходных может возрастать до 20). Среди них: День Шевченко 9 марта, День памяти и примирения 8 мая, День Конституции 28 июня, День независимости 24 августа, День семьи во вторую пятницу сентября, День защитника Украины 14 октября, а также Новый год, Рождество и Пасха.

Кроме того, УИНП предложил, ссылаясь на общеевропейскую традицию, отказаться от переноса на понедельник праздничного дня, если тот пришелся на субботу или воскресенье. Исключение составят лишь Рождество и Пасха.

Но Вятрович предлагает отказаться от празднования не только 8 марта и 1 мая, но и православного праздника "Троицы". Вместо этих упраздненных праздников, которые УИНП считает советскими атавизмами, предлагается несколько дней в году чтить память жертв различных репрессий – ни много ни мало 7 дней памяти жертв.

А не отменить ли самого Вятровича с его Институтом?

Попытка УИНП покуситься на святое и сократить количество выходных дней уже имеет свои последствия — на сайте президента Украины появилась петиция о закрытии Института национальной памяти в связи с антинародной деятельностью этого учреждения. В пояснительной записке автор поясняет, что Институт национальной памяти — учреждение, которое занимается идеологическим обслуживанием текущих украинских политических элит, а всю деятельность проводит за счет государственного бюджета.

"Институт национальной памяти занимается откровенно антинародной деятельностью, а именно — предлагает уменьшить количество выходных дней для работающих украинцев (законопроект "О государственных праздниках в Украине")", — говорится в петиции.

Автор отмечает, что лишение статуса государственного праздника Дня солидарности трудящихся (1 мая), который отмечается на государственном уровне в таких странах как Франция, Испания, Италия, Бельгия и Международного дня борьбы за права женщин 8 марта ущемляет права украинцев, поскольку женщины составляют половину населения Украины, а трудящиеся — ее подавляющее большинство.

Имитация работы

Политический аналитик Дмитрий Корнейчук считает, что Институту национальной памяти постоянно необходимо оправдывать свое существование и немаленькое финансирование из бюджета некой имитацией работы.

"Если разобраться, никто толком не понимает, чем конкретно занимается Вятрович, в чем вообще цель этого Института.

Если судить по их инициативам с момента Майдана, то Вятрович в основном пытается переписать нашу историю. И активно лично на этом попиариться. У меня вообще этот Институт вызывает ассоциации с печально известным Министерством правды из утопического романа Оруэлла "1984". Они там сидят и доказывают нам, что советского прошлого у украинцев просто не было.

Кроме того, "реформаторы" декоммунизировали уже практически все, что можно было. Улицы и города переименовали, Бандеру увековечили на каждом углу, ленинов с постаментов снесли. Осталось только бывшие советские праздники переименовать,и наступит светлое будущее, которое обещали на Майдане", — сказал Корнейчук РИА Новости Украина.

Плохо знают историю

Парадокс ситуации, отмечает политэксперт, заключается в том, что большинство праздников, которые предлагает отметить Вятрович, имеют совершенно не советскую историю.

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"К примеру, 1 мая – это День всех трудящихся, который был организован европейскими социал-демократами задолго до прихода "большевиков" к власти и появления СССР.

Мало того, 1 мая является выходным днем в Европе, к которой мы так стремимся. К примеру, в Австрии, Франции или Германии. В США есть свой аналог этому дню (в сентябре) – День труда. Поэтому отменять 1 мая – это мракобесие, которое вызовет недоумение во всем цивилизованном мире.

Или возьмем 8 марта. Этот праздник также к СССР и коммунистам не имеет отношения.Инициатива по борьбе за права женщин была предпринята еще в США в начале ХХ века. А позднее ее подхватили европейские социал-демократы, сделав 8 марта символом равноправия женщин и мужчин. В принципе, в Европе 8 марта не является выходным днем. Но там и женщины, мягко говоря, добились намного большей защиты своих прав. Начиная от жесткого уголовного наказания за любое насилие в семье и заканчивая паритетным представительством женщин в политике", — пояснил Корнейчук.

Что касается 9 мая, действительно советского праздника, то попытка его отменить — это давнее наступление политиков с Западной Украины на историческую память украинцев, живущих в остальной части страны, подчеркивает эксперт.

"Дескать, никакой победы не было, поскольку победил такой же агрессор Сталин, захвативший Западную Украину. В то время как для другой части страны 9 мая – это победа над нацистским режимом, за которую проливали кровь их прадеды, деды и отцы.

Тут мы имеем непримиримый мировоззренческий раскол в самой стране, который на поверхности уже 25 лет и не дает построить единое государство. И ведь инициатива Вятровича не столько в том, чтобы 9 мая перестало быть выходным днем. Таковым, к слову, он стал только при Брежневе.

Речь идет о попытках уничтожить национальную память большей части страны. Ведь понятно, что нет 9 мая выходного дня с торжественными мероприятиями – и новое поколение уже не будет столько знать о героях, защищавших страну", — уверен Корнейчук.

Шансов мало, но возможно всё

Согласно процедуре, после общественного обсуждения законопроект о государственных праздниках должен быть внесен в парламент, где уже народные избранники вынесут окончательный вердикт. Несмотря на то, что Верховная Рада нынешнего созыва беспрекословно поддерживала практически все инициативы Института нацпамяти, в данном случае дальнейшую судьбу "календаря Вятровича" предсказать сложно.

"Я все же считаю, что ряд ура-патриотических сил попиарятся на теме "календаря Вятровича" – и на этом все закончится. Даже если проект календаря от Института нацпамяти внесут в Раду, то подобный законопроект имеет крайне мало шансов быть принятым в сессионном зале. И не потому, что не хватит голосов.

Как показал пример с переименованием Днепропетровска или Комсомольска, ради откровенной глупости найдутся желающие нажать на кнопку во время голосования. Просто против сыграет один убойный аргумент: отменить 8 марта, 1 и 9 мая – это лишить украинцев традиционных праздничных дней, которые они посвящают своих дачам и огородам. Что особо важно в той нищете, до которой власть довела народ за три года", — прогнозирует политаналитик.

По его мнению, люди могут простить власти переименование улиц, но не забудут отобранные законные выходные дни.

"Кстати, политики такие же люди. И с удовольствием на "коммунистические" праздники отдыхают. Правда, не с лопатами на огородах, а как настоящие ленинцы – в Швейцарии, Германии, Франции.

Кроме того, попытка протащить в Раде "календарь Вятровича" (особенно отмена 9 мая) даст очередной козырь оппозиции для сильной критики власти, что той, с ее падающим рейтингом и в условиях возможных досрочных выборов, совершенно не надо", — подытожил Корнейчук.