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    Общество

    Порошенко: электроснабжение Авдеевки восстановлено

    Тема:

    Донецк - Авдеевка. Ни дня без обстрелов (603)

    (обновлено: )7911
    Согласно информации, председатель Донецкой областной государственной администрации Павел Жебривский доложил Петру Порошенко о восстановлении электроснабжения Авдеевки.
    Петр Порошенко. Архивное фото
    Сайт президента Украины

    КИЕВ, 5 фев — РИА Новости Украина. В Авдеевке восстановлено электроснабжение. Об этом сообщил в воскресенье президент Украины Петр Порошенко.

    Авдеевка
    AP Photo/Evgeniy Maloletka
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    "Наконец Авдеевка со светом! Председатель Донецкой облгосадминистрации Павел Жебривский только доложил о восстановлении электроснабжения Авдеевки", — написал Порошенко на своей страницей в Facebook.

    В последние несколько дней произошло обострение ситуации в Донбассе. Ополченцы и украинские силовики обвиняют друг друга в увеличении интенсивности обстрелов и попытках наступления на линии соприкосновения в районе Донецка. Власти Украины объявили чрезвычайное положение в подконтрольной силовикам Авдеевке в пригороде Донецка, поскольку жители города остались без воды, тепла и света. По данным миссии ОБСЕ, тяжелая ситуация также сложилась в подконтрольной ополченцам Ясиноватой, расположенной также рядом с Донецком.

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