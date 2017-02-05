Порошенко: электроснабжение Авдеевки восстановлено

КИЕВ, 5 фев — РИА Новости Украина. В Авдеевке восстановлено электроснабжение. Об этом сообщил в воскресенье президент Украины Петр Порошенко.

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"Наконец Авдеевка со светом! Председатель Донецкой облгосадминистрации Павел Жебривский только доложил о восстановлении электроснабжения Авдеевки", — написал Порошенко на своей страницей в Facebook.

В последние несколько дней произошло обострение ситуации в Донбассе. Ополченцы и украинские силовики обвиняют друг друга в увеличении интенсивности обстрелов и попытках наступления на линии соприкосновения в районе Донецка. Власти Украины объявили чрезвычайное положение в подконтрольной силовикам Авдеевке в пригороде Донецка, поскольку жители города остались без воды, тепла и света. По данным миссии ОБСЕ, тяжелая ситуация также сложилась в подконтрольной ополченцам Ясиноватой, расположенной также рядом с Донецком.