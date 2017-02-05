Восстановление ЛЭП у Авдеевки завершено - Цеголко

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КИЕВ, 5 фев — РИА Новости Украина. Работы по восстановлению линии электропередачи под Авдеевкой завершены. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Украины Петра Порошенко Святослав Цеголко.

Как сообщается, начался следующий этап — присоединение к трансформаторным подстанциям.

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В субботу глава подконтрольной Киеву военно-гражданской администрации Донецкой области Павел Жебривский сообщал, что украинские электромонтеры в Донбассе снова вышли на ремонт ЛЭП под Авдеевкой, поврежденных в результате обстрелов.

"Ремонтные бригады, наконец, завершили работы по восстановлению линии электроснабжения Авдеевки. Об этом президенту сообщил вице-премьер-министр Геннадий Зубко. Украинские электрики вместе с пиротехниками ГСЧС только что вернулись с места ремонта. Начался следующий этап — присоединение к трансформаторным подстанциям", — написал Цеголко на своей странице в соцсети Facebook.

В последние несколько дней произошло обострение ситуации в Донбассе. Ополченцы и украинские силовики обвиняют друг друга в увеличении интенсивности обстрелов и попытках наступления на линии соприкосновения в районе Донецка. Власти Украины объявили чрезвычайное положение в подконтрольной силовикам Авдеевке в пригороде Донецка, поскольку жители города остались без воды, тепла и света. По данным миссии ОБСЕ, тяжелая ситуация также сложилась в подконтрольной ополченцам Ясиноватой, расположенной также рядом с Донецком.