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    Восстановление ЛЭП у Авдеевки завершено - Цеголко

    Тема:

    Донецк - Авдеевка. Ни дня без обстрелов (601)

    (обновлено: )36
    Согласно информации пресс-секретаря президента Украины Петра Порошенко Святослава Цеголко, начался следующий этап - присоединение к трансформаторным подстанциям.
    Въезд в Авдеевку
    Фото из открытых источников

    КИЕВ, 5 фев — РИА Новости Украина. Работы по восстановлению линии электропередачи под Авдеевкой завершены. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Украины Петра Порошенко Святослав Цеголко.

    Авдеевка
    AP Photo/Evgeniy Maloletka
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    Как сообщается, начался следующий этап — присоединение к трансформаторным подстанциям. 

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    В субботу глава подконтрольной Киеву военно-гражданской администрации Донецкой области Павел Жебривский сообщал, что украинские электромонтеры в Донбассе снова вышли на ремонт ЛЭП под Авдеевкой, поврежденных в результате обстрелов. 

    "Ремонтные бригады, наконец, завершили работы по восстановлению линии электроснабжения Авдеевки. Об этом президенту сообщил вице-премьер-министр Геннадий Зубко. Украинские электрики вместе с пиротехниками ГСЧС только что вернулись с места ремонта. Начался следующий этап — присоединение к трансформаторным подстанциям", — написал Цеголко на своей странице в соцсети Facebook.

    В последние несколько дней произошло обострение ситуации в Донбассе. Ополченцы и украинские силовики обвиняют друг друга в увеличении интенсивности обстрелов и попытках наступления на линии соприкосновения в районе Донецка. Власти Украины объявили чрезвычайное положение в подконтрольной силовикам Авдеевке в пригороде Донецка, поскольку жители города остались без воды, тепла и света. По данным миссии ОБСЕ, тяжелая ситуация также сложилась в подконтрольной ополченцам Ясиноватой, расположенной также рядом с Донецком.

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