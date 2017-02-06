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    Общество

    Авдеевка на 80% подключена к электроснабжению - ГСЧС

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    Донецк - Авдеевка. Ни дня без обстрелов (620)

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    Теплоснабжение в городе осуществляется централизованно за счет заводской теплоэлектроцентрали на природном газе, температура теплоносителя в теплосети – 50 градусов тепла, в квартирах температура воздуха – 18-20 градусов тепла.
    Ситуация в Авдеевке
    sprotyv.info

    КИЕВ, 6 фев — РИА Новости Украина. После ремонта линии электропередачи (ЛЭП) Авдеевка Донецкой области на 80% подключена к централизованному электроснабжению, сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

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    Авдеевка осталась без электроснабжения 30 января из-за повреждения линии электропередачи из-за обстрелов, и только в воскресенье вечером ремонтным бригадам удалось восстановить ЛЭП.

    "К централизованному электроснабжению подключены 80% Авдеевки. Шестого февраля сотрудниками ГСЧС совместно с представителями топливно-энергетической компании планируется продолжить работы по подключению 20% города и переподключению объектов социально-бытовой сферы с электрогенераторов на централизованное электроснабжение", — говорится в сообщении.

    По данным ведомства, теплоснабжение в городе, где проживают около 22 тысяч человек, осуществляется централизованно за счет заводской теплоэлектроцентрали на природном газе, температура теплоносителя в теплосети – 50 градусов тепла, в квартирах температура воздуха – 18-20 градусов тепла. Как сообщили в ГСЧС, на утро понедельника из города эвакуированы 290 человек, в том числе 135 детей.

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