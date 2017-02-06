Украинские военные в ожидании танкового прорыва в Авдеевку - Гришин

КИЕВ, 6 фев — РИА Новости Украина. С 31 января в результате обстрелов в Авдеевке было повреждено не менее 133 частных домов и 25 квартир, а также 7 гаражей и 3 автомобиля, сообщил председатель Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский. Кроме этого, по его словам за неделю населенный пункт оставило 248 человек. Однако, несмотря на все сложности, в городе продолжают восстанавливать коммуникации. Так, сообщают, что в Авдеевке уже есть газ и тепло, а воду подают по графику.

Что происходит в городе рассказал адвокат, управляющий партнер Международной юридической фирмы "Ярослав Гришин и партнеры" Ярослав Гришин, который посетил Авдеевку, в эфире радиостанции "Голос Столицы".

"Сегодня утром, когда были, проблемы еще действительно были и по теплу, и по воде, в отдельных местах где-то там восстанавливают, но в целом еще нельзя говорить, что это все восстановлено. Такие достаточно настроения такие панические, хотя звуки выстрелов, конечно, слышны, но тише, чем было. По официальным данным 16 человек погибло за неделю, 16 военнослужащих именно наших под этими обстрелами, и начеку, скажем так, наши военные, потому что находятся в ожидании возможности танкового прорыва. Поэтому ситуация достаточно сложная, но, действительно, военно-гражданская администрация, власть на этот раз действует более организовано, чем в 2014 году, и грузы привозят, и есть определенное коммуникационное сообщение с другими областями, поэтому в принципе ситуация, скажем так, критическая, но работа видна в любом случае власти", — отметил адвокат.

Ранее ополченцы и силовики заявили об обострении ситуации в Донбассе. Стороны конфликта обвиняют друг друга в увеличении интенсивности обстрелов и попытках наступления на линии соприкосновения в районе Донецка. Власти Украины объявили чрезвычайное положение в подконтрольной силовикам Авдеевке, расположенной в пригороде Донецка, поскольку жители города остались без воды, тепла и света. По данным миссии ОБСЕ, тяжелая ситуация также сложилась в подконтрольной ополченцам Ясиноватой, расположенной также рядом с Донецком.