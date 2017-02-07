Трамп: США не знают в точности, что происходит в Украине

JIM WATSON / AFP

КИЕВ, 7 фев — РИА Новости Украина. США не знают в точности, что происходит в Украине, но это предстоит узнать, заявил президент США Дональд Трамп в интервью Fox News.

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Ведущий телеканала Билл О'Рейли описал Трампу свою версию происходящего. По его словам, сразу же после разговора Путина и Трампа неделю назад "пророссийские силы расширили насилие в Украине". После этого О'Рейли спросил Трампа, не воспринял ли он это как оскорбление.

"Нет, не воспринял, потому что мы не знаем в точности, что там происходит. Эти про-силы, мы не знаем, неконтролируемы они или контролируются — такое тоже бывает. Мы узнаем. Я удивлюсь, если… но посмотрим", — сказал Трамп.

Ранее Белый дом по итогам телефонного разговора американского лидера с президентом Петром Порошенко сообщил, что Трамп заявил о намерении сотрудничать с Россией, Украиной и другими заинтересованными странами, чтобы восстановить мир в районе украинской границы.