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    Политика

    Трамп: США не знают в точности, что происходит в Украине

    Тема:

    Украина - США: разговор Порошенко с Трампом (37)

    (обновлено: )13610
    Говоря о самопровозглашенных республиках Донбасса президент США Дональд Трамп в интервью сказал, что не знает "эти про-силы неконтролируемы они или контролируются".
    Дональд Трамп
    JIM WATSON / AFP

    КИЕВ, 7 фев — РИА Новости Украина. США не знают в точности, что происходит в Украине, но это предстоит узнать, заявил президент США Дональд Трамп в интервью Fox News.

    Дональд Трамп. Архивное фото
    REUTERS Shannon Stapleton
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    Ведущий телеканала Билл О'Рейли описал Трампу свою версию происходящего. По его словам, сразу же после разговора Путина и Трампа неделю назад "пророссийские силы расширили насилие в Украине". После этого О'Рейли спросил Трампа, не воспринял ли он это как оскорбление.

    "Нет, не воспринял, потому что мы не знаем в точности, что там происходит. Эти про-силы, мы не знаем, неконтролируемы они или контролируются — такое тоже бывает. Мы узнаем. Я удивлюсь, если… но посмотрим", — сказал Трамп.

    Ранее Белый дом по итогам телефонного разговора американского лидера с президентом Петром Порошенко сообщил, что Трамп заявил о намерении сотрудничать с Россией, Украиной и другими заинтересованными странами, чтобы восстановить мир в районе украинской границы.

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