Все в окопы! Как Тимошенко стремится возглавить "партию войны"

Роман Степняк

В понедельник, 6 февраля, лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко заявила о необходимости введения режима военного положения на территориях Донецкой и Луганской областей. Цитата, которую публикует пресс-служба партии, более чем красноречива: "Я убеждена, что сейчас, после завершения мирной односторонней инициативы Украины нужно вводить на части территории Донецкой и Луганской областей военное положение, и могу твердо сказать, что если президент Украины внесет такие предложения в парламент, то наша команда, наша фракция, мы единодушно это поддержим. Надо действовать решительно".

За молитвенным завтраком

Все бы ничего, но трудно не заметить, что это заявление сделано после двух важных для украинской элиты событий, в той или иной степени связанных с президентом Дональдом Трампом. За право "первой ночи" с американским лидером схватились вечные конкуренты Юлия Тимошенко и Петр Порошенко.

Тимошенко успела на миг оказаться на глазах Трампа во время фотосессии на приеме перед Национальным молитвенным завтраком. Со свойственной ей самоуверенностью Юлия Владимировна заметила в глазах американского лидера "желание помочь Украине". Петр Алексеевич имел больше оснований заявить о продуктивной беседе с Трампом хотя бы потому, что сам американский президент позвонил на Банковую, а в пресс-релизе, распространенном администрацией Белого дома, беседа была названа "хорошей".

Позиция Юлии Тимошенко стала еще более зыбкой после разоблачительных, а порою и издевательских комментариев, последовавших после триумфальных репортажей, преданных лидеру "Батькивщины" журналистов. Стало очевидным, что в противостоянии с Порошенко Тимошенко потерпела сокрушительное поражение.

Ей деваться некуда – только действовать.

В ожидании команды "Огонь!"

На первый взгляд может показаться, что это сплошное безрассудство. Попытка выхватить инициативу из рук проводников "партии войны", отодвинув на второй план Андрея Парубия, Арсена Авакова и даже "вчерашнего оруженосца" Александра Турчинова, не говоря уже о всяких там бывших и действующих комбатов, может показаться неудачной. Но хорошо зная боевые качества "газовой принцессы", а также понимая, что это может быть ее последним боем, снисходительно оценивать шансы Юлии Владимировны я бы не стал.

За многими, на первый взгляд легковесными, поступками у Тимошенко всегда стоял здравый, а более — интуитивный расчет. Взглянем на воинственное заявление лидера "Батькивщины" с рациональной точки зрения. Президент Порошенко может принять, а может и не принять риторику своего, похоже, главного оппонента, но в любом случае в итоге глава государства окажется в проигрышной ситуации.

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В случае, если президент объявит команду "Огонь!" со всеми вытекающими последствиями, нарушая Минские соглашения, Украина втягивается в долгую и отнюдь не победную кампанию. Неудачи на фронте и неизбежные потери приведут к еще большему его ослаблению. Экономика Украины длительную военную кампанию просто не выдержит. У Тимошенко будут все основания тут же обвинить главнокомандующего в неспособности защитить страну от агрессора и потребовать его отставки с намерением добраться до Банковой собственной персоной.

Все вовлеченные стороны

Еще проще задача Юлии Владимировны в случае миротворческих заявлений главы государства о неукоснительном соблюдении Минских соглашений. По большому счету, Петру Алексеевичу такого сценария не избежать. Ведь вокруг него, если перевести "хороший разговор" с Дональдом Трампом с языка символов на язык предупреждений, и строится вся стратегия взаимоотношений официального Киева с Вашингтоном.

"Мы будем работать с Украиной, Россией и другими вовлеченными сторонами, чтобы помочь им восстановить мир вдоль границы", — процитировали в Белом доме слова Трампа, которые никакого права на обострение ситуации и силовое решение вопроса с границей не предоставлено. Более того, за словами, подразумеваемыми под «другими вовлеченными сторонами», явно просматривается предложение наладить нормальные контакты с непризнанными республиками.

Ослушаться столь существенных рекомендаций Петр Алексеевич, конечно же, не может. Значит, ситуация останется в замороженном состоянии, часть Донбасса – неподконтрольной, война – вялотекущей, а ситуация – грозящей в любой момент выйти из-под контроля. На руках у Тимошенко опять же все козыри, она будет упрекать президента во всех грехах, включая обвинения в предательстве национальных интересов и неспособности защитить страну от внешней агрессии.

Ничего личного

А теперь о сути воинственных заявлениях Юлии Тимошенко. Я далек от мысли, что такая милая, а до недавнего времени весьма недурна собой женщина, способна быть такой жестокой и кровожадной, бросить в бой батальоны и полки против своих соотечественников и даже, как однажды прозвучало из ее уст "расстреливать их из атомного оружия". В ее заявлениях ничего личного, только стремление к власти. И если ради этого потребуется вновь и вновь ставить под ружье тысячи необстрелянных пацанов, учить их ненавидеть таких же одноязычных ровесников по другую сторону линии разграничения, лишать крова и жизни мирных жителей, то это не станет препятствием на пути к поставленным целям.

Как не стала "Небесная" сотня на майдане, люди, сожженные в одесском Доме профсоюзов, солдаты, погибшие в "котлах" и расстрелянная в этой борьбе некогда красивая и жизнерадостная страна.