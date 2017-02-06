Пора поставить вопрос об отставке Кабмина Гройсмана - Тимошенко

КИЕВ, 6 фев — РИА Новости Украина. В Украине пора поднимать вопрос отставки Кабинета министров во главе с Владимиром Гройсманом, заявила глава фракции "Батькивщина" Юлия Тимошенко.

"Я считаю, пришло время рассмотреть это (вопрос тарифов на жилищно-коммунальные услуги для населения – ред.) на отдельном непубличном совещании, и мне кажется, что уже пора ставить вопрос об отставке правительства Гройсмана. Это коррупция и это абсолютная некомпетентность управления государством", — заявила Тимошенко в ходе заседания согласительно совета лидеров парламентских фракций в понедельник.

В Украине с 2014 года в рамках сотрудничества с Международным валютным фондом происходило неоднократное повышение цены на газ для населения и связанный с этим рост тарифов на жилищно-коммунальные услуги. Стоимость 1 тысячи кубометров "голубого топлива" для населения с 725 гривен в 2013 году выросла до 6,879 тысячи (по текущему курсу с 28 до 266 долларов) в 2016 году, или в 9,5 раз.

Правительство в связи с этим запустило программу компенсации расходов на возросшие тарифы для малообеспеченных слоев населения за счет предоставления адресных субсидий. Кабмин также утвердил условия предоставления рассрочки по коммунальным платежам для семей, не получающих субсидии — согласно принятому документу, потребители могут оплачивать 50% стоимости услуг, а остальная часть должна быть погашена до начала следующего отопительного сезона.