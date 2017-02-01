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    Политика

    Гройсман: сегодня нет альтернативы углю с неподконтрольных территорий

    Тема:

    Донбасс: блокада и пиар (221)

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    Премьер-министр подчеркнул, что на сегодняшний день альтернативы антрацитовому углю нет. По его данным, Украина потребляет 24 млн тонн энергетического угля, 9 млн тонн из них - антрацитовый уголь.
    Владимир Гройсман в Авдеевке
    Facebook Владимира Гройсмана

    КИЕВ, 1 фев — РИА Новости Украина. На сегодняшний день нет альтернативы поставкам угля с предприятий, которые находятся на неподконтрольных Киеву территориях Донбасса, для обеспечения теплоснабжения, заявил премьер-министр Владимир Гройсман.

    Директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Порошенко в Берлине, блокада Донбасса, отношения с Польшей. Мнение Бортника

    "Украина потребляет 24 млн тонн энергетического угля, 9 млн тонн антрацитового угля. Этот уголь производится в Украине, но на временно неконтролируемых территориях. Предприятия платят налоги Украине. Наша задача сегодня — производить электроэнергию и тепло для украинцев. Для этого нужен уголь и мы никуда от этого не денемся. Если кто-то думает, что может дать другой вариант угля, я это приветствую, снабжайте из других стран. Но задача премьера и правительства — обеспечить электроэнергией украинцев", — заявил Гройсман в ходе брифинга, посвященного ситуации в Авдеевке.

    "Я против контрабанды, против нарушения законодательства. Я против спекуляции ситуацией с нацбезопасностью нашей страны. Сегодня альтернативы антрацитовому углю нет и важно, чтобы интересы государства побеждали", — добавил премьер-министр.

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    На прошлой неделе бывшие участники военной операции в Донбассе, в числе которых депутаты Верховной Рады, заблокировали движение по грузовой железнодорожной линии Луганск-Лисичанск — Попасная около населенного пункта Золотое на подконтрольной Киеву территории Луганской области, выступая против торговли с самопровозглашенными ДНР и ЛНР. В понедельник, 30 января, в Минэнерго под председательством министра Игоря Насалика состоялось заседание Координационного центра по обеспечению поставок угля на тепловые электростанции Украины.

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    Напомним, прокуратура Луганской области начала уголовное производство в связи с блокированием участка железной дороги. В понедельник полиция сообщила, что железнодорожное полотно в этом районе было повреждено с помощью сварочного аппарата. Участники блокады заявили, что не причастны к повреждению железной дороги.

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