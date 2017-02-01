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    Гройсман: получено согласие на разминирование ЛЭП в Авдеевке

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    Донецк-Ясиноватая-Авдеевка: тяжелые бои в Донбассе (431)

    (обновлено: )179
    Премьер-министр Владимир Гройсман на заседании правительства сообщил, что будет проведено разминирование территории линий электропередачи для проведения аварийно-восстановительных работ.
    Владимир Гройсман
    Украинское фото

    КИЕВ, 1 фев — РИА Новости. Спасатели получили разрешение на разминирование территории возле линий электропередачи (ЛЭП) в районе Авдеевки в Донбассе, после завершения процесса разминирования работники начнут восстанавливать электроснабжение, сообщил в среду премьер Владимир Гройсман.

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    "По состоянию на 12.00 1 февраля получено разрешение на выполнение заданий по обследованию и разминированию территории линий электропередачи для проведения аварийно-восстановительных работ, привлечены два пиротехнических подразделения Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, следом в колонне идут две аварийные бригады, которые сразу после разминирования будут восстанавливать энергоснабжение", — сказал премьер на заседании правительства.

    Председатель Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский сообщил ранее, что российская сторона Совместного центра по контролю и координации прекращения огня (СЦКК) предоставила письменное подтверждение гарантии прекращения огня.

    Вооруженные силы Украины и ополченцы заявили об обострении ситуации в Донбассе. Стороны конфликта обвиняют друг друга в увеличении интенсивности обстрелов в треугольнике Донецк-Ясиноватая–Авдеевка, а также в попытках наступления. Президент Украины Петр Порошенко поручил созвать чрезвычайное заседание контактной группы по Донбассу. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в Кремле чрезвычайно обеспокоены происходящим на линии соприкосновения в Донбассе. 

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    Коммунальщики сообщили, что из-за обстрелов обесточена Донецкая фильтровальная станция, обеспечивающая водой Донецк, Авдеевку и ряд других крупных населенных пунктов Донецкой области по обе стороны линии соприкосновения. Сообщалось, что в связи с обстрелом Авдеевки 29 января в городе объявлен режим ЧП.

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