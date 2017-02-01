Обстрелы Авдеевки: надо прекращать безумие - Бондаренко

РИА Новости Украина — Радиостанция "Голос Столицы"

Город Авдеевка, самая горячая на сегодня точка в Донбассе, замерзает. В результате активных боевых действий, которые продолжаются третьи сутки, и повреждения коммуникаций, жители райцентра Донецкой области со вчерашнего дня остаются без света, тепла и воды. В городе объявлено чрезвычайное положение.

Президент Петр Порошенко обсудил ситуацию в Авдеевке с руководителями силовых ведомств. Глава государства заявил, что ремонтные бригады готовы приступить к восстановлению энергоснабжения в Авдеевке, как только прекратится огонь. Также, по словам Порошенко, украинские военные отвечают на обстрелы боевиков, но не стреляют по жилым кварталам.

Что стоит за эскалацией вблизи Авдеевки, и почему это случилось сейчас, в эфире радиостанции Голос Столицы прокомментировал политолог Кость Бондаренко.

(публикуется на языке оригинала)

Чому саме зараз загострилася ситуація? Чи пов’язана вона із високими політичними зустрічами світовими?

— Я б не пов’язував би це загострення із високими зустрічами. Інша річ, що, дійсно, дивно, що тільки зараз загострилась ця ситуація, вона могла загостритись і значно раніше.

Справа в тому, що події під Авдіївкою стали наслідком злісного невиконання сторонами умов Мінських домовленостей. Тобто те, про що два роки тому домовились у Мінську, залишилось на папері, і насправді ми мали заморожений конфлікт, який міг розморозитись будь-якої миті, і то, він був слабо заморожений, оскільки дня не проходило без взаємних обстрілів.

Тому, я думаю, що насправді те, що відбулось в Авдіївці, стало логічним наслідком незавершеності чи навіть того, що навіть не приступали до виконання Мінських домовленостей. Рано чи пізно це мало статись.

Хто виграє від ескалації на Донбасі?

— Дивна ситуація в тому і полягає, що немає сторони, яка б від цього виграла. Сторона ДНР, ЛНР і сторона України не виграє. Якщо комусь здається, що Україна може привернути таким чином увагу до того, що не можна знімати санкції з Росії, насправді, те, що відбувається в Авдіївці, взагалі, те, що відбувається на сході України, скоро світом буде сприйматись як внутрішньо українська проблема, тому що на кону дуже великі політичні процеси відбуваються.

Ми бачимо, як розморожується поступово ставлення до Росії. Не тільки Україною однією обмежується політика великих світових держав щодо Росії.

З іншого боку, якщо в ДНР, ЛНР вважають, що таким загостренням ситуації можна привернути увагу Росії до того, що потрібно дофінансовувати самопроголошені уряди Плотницького і Захарченка, що потрібно виділяти більше коштів, потрібно присилати гуманітарну допомогу, то теж навряд чи доб’ються бажаного результату, оскільки в тій самій Росії розуміють, що на кону стоять значно вищі ставки.

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Тому, я думаю, що і сьогодні це один із тих спалахів, після яких може настати просвітління, і сторони зрозуміють, що виконувати Мінські домовленості все-таки прийдеться, шукати формулу миру все-таки прийдеться.

І я далекий від того, щоб говорити, що одна сторона є жертвою, інша сторона є винною чи шукати винного. Винні сьогодні в тому, що відбувається в Авдіївці, обидві сторони і потрібно виходити із цього, що потрібно припиняти безглуздя.

Ранее спецкор "КП" в Украине" Артем Маслаков в эфире "ГС" сообщил, что в Авдеевке до сих пор нет ни воды, ни света, а местные власти уже разработали план эвакуации жителей.

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А военный эксперт Олег Жданов в эфире "ГС" заявил, что в Донбассе усиливается огневая мощь обстрелов, используются "Грады" и танки для обстрела наших позиций.