Муженко об в Авдеевке: враг несет потери

КИЕВ, 1 фев — РИРА Новости Украина. Военная обстановка в Авдеевке находится под контролем, заявил начальник Генерального штаба, командующий Вооруженных сил Украины Виктор Муженко.

Он отметил, что президент Петр Порошенко принял все необходимые решения.

"Президент Украины все определил. Сил достаточно. Они управляемые. Враг несет потери. Наши офицеры и солдаты проявляют профессионализм и отвагу. Склоняю голову перед погибшими — преданными сыновьями Украины", — написал Муженко на своей странице в Facebook.

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Ранее стало известно о резком обострении ситуации в Донбассе. Украинские военные заявили, что ополченцы активно штурмуют их позиции в районе Авдеевки. Коммунальщики сообщили, что из-за обстрелов обесточена Донецкая фильтровальная станция, обеспечивающая водой Донецк, Авдеевку и ряд других крупных населенных пунктов Донецкой области по обе стороны линии соприкосновения. В Авдеевке объявлено чрезвычайное положение. Также сообщается о боях в районе Донецка и Ясиноватой.

Как сообщалось, СБ ООН призвал немедленно восстановить режим прекращения огня в Донбассе.