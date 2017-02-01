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    Общество

    Муженко об в Авдеевке: враг несет потери

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    Донецк-Ясиноватая-Авдеевка: жестокие бои в Донбассе (398)

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    Начальник Генерального штаба, командующий Вооруженных сил Украины назвал ситуацию в Авдеевке контролируемой. Он также отметил, что главнокомандующий "принял все необходимые решения".
    Виктор Муженко
    "Голос Украины"/Александр Клименко

    КИЕВ, 1 фев — РИРА Новости Украина. Военная обстановка в Авдеевке находится под контролем, заявил начальник Генерального штаба, командующий Вооруженных сил Украины Виктор Муженко.

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    Он отметил, что президент Петр Порошенко принял все необходимые решения.

    "Президент Украины все определил. Сил достаточно. Они управляемые. Враг несет потери. Наши офицеры и солдаты проявляют профессионализм и отвагу. Склоняю голову перед погибшими — преданными сыновьями Украины", — написал Муженко на своей странице в Facebook

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    Ранее стало известно о резком обострении ситуации в Донбассе. Украинские военные заявили, что ополченцы активно штурмуют их позиции в районе Авдеевки. Коммунальщики сообщили, что из-за обстрелов обесточена Донецкая фильтровальная станция, обеспечивающая водой Донецк, Авдеевку и ряд других крупных населенных пунктов Донецкой области по обе стороны линии соприкосновения. В Авдеевке объявлено чрезвычайное положение. Также сообщается о боях в районе Донецка и Ясиноватой. 

    Как сообщалось, СБ ООН призвал немедленно восстановить режим прекращения огня в Донбассе.

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