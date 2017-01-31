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    Хуг: Авдеевский коксохим пострадал от провокаций с обеих сторон

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    Донецк-Ясиноватая-Авдеевка: жестокие бои в Донбассе (381)

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    Заместитель председателя мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Александр Хуг присоединился к патрулю миссии в Авдеевке. По его словам, провокационные действия с обеих сторон является основной причиной того, что происходит вокруг завода в Авдеевке.
    Громадське Телебачення/youtube

    Также Александр Хуг в комментарии "Громадське.ТВ" рассказал, что миссия имеет проблемы с доступом к отдельным территориям с обеих сторон линии разграничения.

    Напомним, генеральный директор Авдеевского коксохимического завода Муса Магомедов сообщил накануне, что расположенное в зоне военного конфликта в Донбассе предприятие обесточено. 

    На долю АКХЗ приходится 23% украинского рынка валового кокса. Ранее глава Донецкой военно-гражданской администрации Павел Жебривский заявил, что ополченцы перебили последнюю линию электропередачи на Авдеевку, в результате чего город остался без воды, теплоснабжения и электричества.

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    Вооруженные силы Украины и ополченцы заявили об обострении ситуации в Донбассе. Стороны конфликта обвиняют друг друга в увеличении интенсивности обстрелов в треугольнике Донецк-Ясиноватая–Авдеевка, а также в попытках наступления. Президент Украины Петр Порошенко поручил созвать чрезвычайное заседание контактной группы по Донбассу. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в Кремле чрезвычайно обеспокоены происходящим на линии соприкосновения в Донбассе. 

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    Коммунальщики сообщили, что из-за обстрелов обесточена Донецкая фильтровальная станция, обеспечивающая водой Донецк, Авдеевку и ряд других крупных населенных пунктов Донецкой области по обе стороны линии соприкосновения. Сообщалось, что в связи с обстрелом Авдеевки 29 января в городе объявлен режим ЧП, тогда как глава государства Петр Порошенко прервал свой визит в Германию.

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