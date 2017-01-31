В Авдеевке отработаны все варианты развития событий - Гройсман

КИЕВ, 31 янв — РИА Новости Украина. Ситуация в Авдеевке Донецкой области сложная, но контролируемая, заявил премьер Украины Владимир Гройсман.

Ранее стало известно о резком обострении ситуации в Донбассе. Украинские военные заявили, что ополченцы пытались штурмовать их позиции в районе Авдеевки. Коммунальщики сообщили, что из-за обстрелов обесточена Донецкая фильтровальная станция, обеспечивающая водой Донецк, Авдеевку и ряд других крупных населенных пунктов Донецкой области по обе стороны линии соприкосновения.

Читайте также: Донбасс. Страшные цифры и ужас линии разграничения: доклад миссии ООН

"Сейчас ситуация в городе сложная, но контролируемая. Удается сохранять тепло в домах, но возобновление поставок электроэнергии невозможно без прекращения огня", — приводятся слова Гройсмана в сообщении пресс-службы Кабмина. Он заявил об этом в ходе заседание оперативного штаба по урегулированию чрезвычайной ситуации в городе.

Указывается, что на совещании были отработаны все варианты развития событий, все службы города четко понимают, что каждый должен делать. Гройсман поручил социальным службам посетить всех пожилых жителей и при необходимости обеспечить их горячим питанием.

В ведомстве отмечают, что в связи с тем, что во вторник было приостановлено обучение в школах Авдеевки, Гройсман поручил обеспечить работу одной школы, которая отапливается твердым топливом, где бы дети могли находиться в течение светового дня. Премьер поручил Госслужбе по ЧС в случае необходимости развернуть дополнительные места для обогрева.

Боевые действия на востоке Украины начались в середине апреля 2014 года. В новом докладе Управления по координации гуманитарных вопросов ООН за период с середины августа по середину ноября 2016 года говорится, что число погибших по состоянию на середину декабря составляет 10056 человек. Еще порядка 22 800 человек ранены.

В феврале исполнился год со дня проведения встречи "нормандской четверки" в Минске по урегулированию кризиса в Украине. По итогам длившихся 16 часов переговоров лидерами Украины, Германии, Франции и РФ был подписан документ о мерах, направленных на имплементацию минских договоренностей ("Минск-2"). С 1 сентября 2015 года в Донбассе вступило в силу очередное перемирие. В конце сентября того же года было подписано соглашение об отводе вооружений калибром 100 и более миллиметров и танков от линии соприкосновения. Этот процесс завершился 12 ноября.

Читайте также — Обострение на Донбассе: кому выгодно, кто начал, чем закончится?

Очередной режим прекращения огня вступил в силу в полночь 24 декабря 2016 года, однако конфликтующие стороны и дальше продолжают обвинять друг друга в нарушении перемирия.