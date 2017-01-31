Ситуация в Авдеевке аналогична событиям на Светлодарской дуге — эксперт

КИЕВ, 31 янв — РИА Новости Украина. Почему активизировались боевые действия в районе промзоны Авдеевки в Донбассе, рассказал в эфире радиостанции Голос Столицы военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов.

"Ситуация обострилась в Авдеевке особенно, в связи с тем, что мы предприняли там попытку нанести удар по позициям боевиков, имеется в виду разрешенными минскими соглашениями вооружением, а именно, стрелковым, где сидели в основном снайпера и корректировщики артиллерийского огня. Удар наш был удачным, поэтому мы получили вот такую жесткую ответку. Это вызвало атаки на наши позиции. Они подтянули резервы и пытались выбить наши войска. Подтянули тяжелую артиллерию, танки и фактически мы до сих пор имеем такое обострение ситуации на этом участке фронта. Я скажу, что ситуация полностью аналогична тому, что было на Светлодарской дуге 16 декабря. Тоже, когда мы попытались занять позицию, которая постоянно беспокоила и приносила новые и новые потери, это вызвало такую же реакцию", — отметил эксперт.

Вооруженные силы Украины и ополченцы заявили об обострении ситуации в Донбассе. Стороны конфликта обвиняют друг друга в увеличении интенсивности обстрелов в треугольнике Донецк-Ясиноватая–Авдеевка, а также в попытках наступления. Президент Украины Петр Порошенко поручил созвать чрезвычайное заседание контактной группы по Донбассу. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в Кремле чрезвычайно обеспокоены происходящим на линии соприкосновения в Донбассе.