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    В мире

    США призвали к перемирию в Донбассе

    Тема:

    Донецк-Ясиноватая-Авдеевка: жестокие бои в Донбассе (391)

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    В госдепартаменте отметили, что США глубоко обеспокоены недавней вспышкой насилия на востоке Украины вокруг Авдеевки и Ясиноватой. Также Штаты призвали к немедленному постоянному прекращению огня.
    Флаг США
    flickr.com/ Big Bob Burns

    ВАШИНГТОН, 31 янв — РИА Новости. И.о. представителя госдепартамента Марк Тонер заявил, что США обеспокоены насилием на востоке Украины и призывают к перемирию, подтверждая приверженность реализации минских соглашений.

    Жилое здание на улице Листопрокатчиков в Киевском районе Донецка, пострадавшее от обстрела
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Донбасс на грани гуманитарной катастрофы

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    "Соединенные Штаты глубоко обеспокоены недавней вспышкой насилия на востоке Украины вокруг Авдеевки и Ясиноватой. С 28 января специальная наблюдательная миссия ОБСЕ сообщала о резком росте боевых действий, включая применение тяжелой артиллерии и другого оружия, запрещенного минскими соглашениями", — заявил Тонер.

    "Бои стоили десятков жертв среди украинских военных и 10 пострадавших мирных жителей. Также 17 тысяч гражданских лиц, в том числе 2,5 тысячи детей, остались без воды, отопления или электричества. Чтобы предотвратить более широкий гуманитарный кризис, мы призываем к немедленному постоянному прекращению огня и полному, беспрепятственному доступу наблюдателей ОБСЕ. Мы также подтверждаем, что США поддерживают полную реализацию Минских соглашений", — заявил Тонер.

    Боевые действия на востоке Украины начались в середине апреля 2014 года. В новом докладе Управления по координации гуманитарных вопросов ООН за период с середины августа по середину ноября 2016 года говорится, что число погибших по состоянию на середину декабря составляет 10056 человек. Еще порядка 22 800 человек ранены.

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    В феврале исполнился год со дня проведения встречи "нормандской четверки" в Минске по урегулированию кризиса в Украине. По итогам длившихся 16 часов переговоров лидерами Украины, Германии, Франции и РФ был подписан документ о мерах, направленных на имплементацию минских договоренностей ("Минск-2"). С 1 сентября 2015 года в Донбассе вступило в силу очередное перемирие. В конце сентября того же года было подписано соглашение об отводе вооружений калибром 100 и более миллиметров и танков от линии соприкосновения. Этот процесс завершился 12 ноября.

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    Очередной режим прекращения огня вступил в силу в полночь 24 декабря 2016 года, однако конфликтующие стороны и дальше продолжают обвинять друг друга в нарушении перемирия. 

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