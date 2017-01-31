Магомедов о ситуации в Авдеевке и на коксохиме

РИА Новости Украина — радиостанция "Голос Столицы"

Как сообщает пресс-служба Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям, социально-значимые объекты Авдеевки обеспечены автономными средствами электропитания и продолжают функционировать в штатном режиме.

Между тем, как сообщили ранее в Авдеевской военно-гражданской администрации, работа Авдеевского коксохима впервые с начала конфликта на востоке Украины остановлена.

Как ранее сообщала в эфире "ГС" кандидат экономических наук, старший научный сотрудник Института экономики и прогнозирования Национальной академии наук Елена Снежная, в случае, если завод прекратит свою работу полностью, восстановить ее будет довольно сложно. Более того, в случае полной остановки комбината, коксовые батареи могут просто не восстановить свою работу.

О работе завода в эфире радиостанции Голос Столицы рассказал генеральный директор Авдеевского коксохимического завода Муса Магомедов.

Мы знаем, что в Авдеевке под Донецком очень напряженная ситуация. Что происходит на территории завода?

— Мы сейчас работаем двумя коксовыми цехами — первым и вторым. Третий и четвертый — выедены в консервацию, пришлось это сделать вчера ночью, когда пришлось сделать выбор между тем, отапливать город либо греть батареи, поэтому батареи были выключены и выведены из обогрева. Тем временем коксовый газ направлен на водогрейные котлы, с помощью которых мы смогли сохранить температурный режим до утра. В 9.30 удалось подать природный газ. И один из котлов сейчас у нас работает на природном газе, и мы греем им город. Восстановить электроснабжение пока не предоставилось возможным, потому что обещанное перемирие для проведения ремонтных работ не было достигнуто. Стрельба продолжается, много техники тяжелой, обстрелы идут. Поэтому пока удается только работать на самостоятельной генерации. Надо понимать, что это, в лучшем случае, треть нашего производства. И надо понимать, что нет права на ошибку, потому что любая ошибка может привести к остановке генерации.

Как минимум, остановка? А как максимум?

— Как максимум, это остановка завода и, в общем-то, можно сказать, полностью будет заморожен город, поскольку если остановится завод, то отопление города Авдеевки тоже будет полностью остановлено. У нас все многоэтажные здания, все многоэтажные дома, 168 домов, это отапливается нами.

Если произойдет полная остановка, сможет завод возобновить свою работу?

— Я надеюсь, что полной остановки не будет, потому что мы над этим работаем. Если будет полная остановка, то ситуация будет, как в феврале 2014 года, когда мы месяц стояли, тем временем приходилось природным газом, который мы покупали, отапливать город. И, в общем-то, смогли тогда продержаться. Сейчас проблема в том числе и с количеством природного газа в магистральном газопроводе. Поэтому проблема посложнее, чем в 2014 году, поэтому есть угроза.

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В городе был глава Донецкой военно-гражданской администрации Павел Жебривский. Вы с ним выходили на связь?

— Мы находимся в постоянном контакте. И, в общем-то, понимаем, что цель у нас сейчас одна — это выживание города Авдеевки.

Это будет достигнуто в случае каких-то договоренностей с самой властью в Киеве, или исключительно в случае перемирия?

— Я думаю, что единственный способ — это достигнутое хотя бы какое-то временное перемирие для восстановления. Если говорить о том, что в этом заинтересована, в общем-то, и та сторона, потому что Донецкая фильтровальная станция обеспечивает водой как Авдеевку, так и Донецк. Поэтому точка необходимости есть и здесь, и там. Поэтому, я надеюсь, что все-таки договорятся.

А нет у вас мыслей о том, что специально целятся на территорию завода, чтобы повредить оборудование?

— Сейчас такого предположения у меня нет, потому что боевые действия идут километрах в восьми от нас, и целенаправленной стрельбы по заводу мы не видим. Вчера было попадание в железнодорожный цех, попали там в полотно. Мы находимся примерно в тех же условиях, как и все остальные предприятия и как местные жители. То есть оно куда прилетит, туда прилетит.

Сколько времени понадобится для того, чтобы восстановить работу Авдеевского коксохима? Какие предприятия и направления зависят от работы завода?

— Мы поставляем на комбинат Ильича, поставляем на "Азовсталь", поставляем на "Запорожсталь", поэтому существенное снижение объемов производства, безусловно, для металлургов очень плохо. Поэтому мы ставим перед собой задачу максимально быстро развернуть.

Рабочим удалось выехать хотя бы на осмотр линий?

— Удалось, до определенного момента. То есть до серой зоны, скажем так, до того места, куда пустили военные, но дальше сказали — небезопасно. И поэтому мы примерно понимаем, где это, но точной информации не знаем. Это от Горловской трассы до карьера Красненького. Это буквально серая зона, то есть там, где линия соприкосновения.

Ранее спецкор "КП" в Украине" Артем Маслаков в эфире "ГС" сообщил, что в Авдеевке до сих пор нет ни воды, ни света, а местные власти уже разработали план эвакуации жителей.

А военный эксперт Олег Жданов в эфире "ГС" заявил, что на Донбассе усиливается огневая мощь обстрелов, используются "Грады" и танки для обстрела наших позиций.