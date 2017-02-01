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    Визит Гройсмана в Авдеевку

    Тема:

    Донецк-Ясиноватая-Авдеевка: жестокие бои в Донбассе (396)

    (обновлено: )6810
    Владимир Гройсман в Авдеевке
    Владимир Гройсман в Авдеевке
    Владимир Гройсман в Авдеевке
    Владимир Гройсман в Авдеевке
    Владимир Гройсман в Авдеевке
    Владимир Гройсман в Авдеевке
    Владимир Гройсман в Авдеевке
    Владимир Гройсман в Авдеевке
    Владимир Гройсман в Авдеевке
    Владимир Гройсман в Авдеевке
    Геннадий Зубко и Владимир Гройсман вертолете
    Facebook Владимира Гройсмана
    Владимир Гройсман в Авдеевке
    Владимир Гройсман и слены правительства в Авдеевке
    Facebook Владимира Гройсмана
    Владимир Гройсман в Авдеевке
    Владимир Гройсман в Авдеевке перед заседанием оперативного штаба
    Facebook Владимира Гройсмана
    Владимир Гройсман в Авдеевке
    Пункт обогрева
    Facebook Владимира Гройсмана
    Владимир Гройсман в Авдеевке
    Владимир Гройсман прибыл в Авдеевку во вторник вечером, 31 января
    Facebook Владимира Гройсмана
    Владимир Гройсман в Авдеевке
    Заседание оперативного штаба по чрезвычайной ситуации в Авдеевке
    Facebook Владимира Гройсмана
    Владимир Гройсман в Авдеевке
    Общение с местными жителями
    Facebook Владимира Гройсмана
    Владимир Гройсман в Авдеевке
    Владимир Гройсман в Авдеевке на заседании оперативного штаба
    Facebook Владимира Гройсмана
    Владимир Гройсман в Авдеевке
    Украинский военный в вертолете, в котором премьер-министр Владимир Гройсман летит в Авдеевку
    Facebook Владимира Гройсмана

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    Геннадий Зубко и Владимир Гройсман вертолете

    Ситуация в Авдеевке остается сложной, но контролируемой, заявил премьер Украины Владимир Гройсман.

    Ранее стало известно о резком обострении ситуации в Донбассе. Украинские военные заявили, что ополченцы активно штурмуют их позиции в районе Авдеевки. Коммунальщики сообщили, что из-за обстрелов обесточена Донецкая фильтровальная станция, обеспечивающая водой Донецк, Авдеевку и ряд других крупных населенных пунктов Донецкой области по обе стороны линии соприкосновения. В Авдеевке объявлено чрезвычайное положение. Также сообщается о боях в районе Донецка и Ясиноватой.

    Жилое здание на улице Листопрокатчиков в Киевском районе Донецка, пострадавшее от обстрела
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Донбасс на грани гуманитарной катастрофы

    "Сейчас ситуация в городе сложная, но контролируемая. Удается сохранять тепло в домах, но возобновление поставок электроэнергии невозможно без прекращения огня", — сказал Гройсман в ходе брифинга после заседания оперативного штаба по урегулированию чрезвычайной ситуации в Авдеевке.

    На совещании были отработаны все варианты развития событий, все службы города четко понимают, что каждый должен делать. Гройсман поручил социальным службам посетить всех пожилых жителей и при необходимости обеспечить их горячим питанием.

    Премьер также поручил Госслужбе по ЧС в случае необходимости развернуть дополнительные места для обогрева.

    Боевые действия на востоке Украины начались в середине апреля 2014 года. В новом докладе Управления по координации гуманитарных вопросов ООН за период с середины августа по середину ноября 2016 года говорится, что число погибших по состоянию на середину декабря составляет 10056 человек. Еще порядка 22 800 человек ранены.

    Читайте также: Донбасс. Страшные цифры и ужас линии разграничения: доклад миссии ООН

    В феврале исполнился год со дня проведения встречи "нормандской четверки" в Минске по урегулированию кризиса в Украине. По итогам длившихся 16 часов переговоров лидерами Украины, Германии, Франции и РФ был подписан документ о мерах, направленных на имплементацию минских договоренностей ("Минск-2"). С 1 сентября 2015 года в Донбассе вступило в силу очередное перемирие. В конце сентября того же года было подписано соглашение об отводе вооружений калибром 100 и более миллиметров и танков от линии соприкосновения. Этот процесс завершился 12 ноября.

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    Очередной режим прекращения огня вступил в силу в полночь 24 декабря 2016 года, однако конфликтующие стороны и дальше продолжают обвинять друг друга в нарушении перемирия.

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