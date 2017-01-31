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    Политика

    Порошенко поручил местным властям оказать гумпомощь Авдеевке

    Тема:

    Донецк-Ясиноватая-Авдеевка: жестокие бои в Донбассе (381)

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    Глава государства Петр Порошенко также поручил проработать вопрос об определении мест для временного размещения жителей Авдеевки в случае их эвакуации из города.
    Президент Петр Порошенко. Архивное фото
    Сайт президента Украины

    КИЕВ, 31 янв — РИА Новости Украина. Президент Украины Петр Порошенко поручил принять безотлагательные меры для оказания гуманитарной помощи жителям Авдеевки, сообщила во вторник пресс-служба главы государства.

    Директор Авдеевского коксохимического завода Муса Магомедов
    donbass.ua
    Магомедов о ситуации в Авдеевке и на коксохиме

    "Вследствие обстрелов в Авдеевке прекращено электроснабжение, ограниченное теплоснабжения и водоснабжения. В перечне первоочередных мероприятий — обеспечение теплой одеждой, дизтопливом, средствами обогрева, продуктами питания и тому подобное. Также поручено проработать вопрос об определении мест для временного размещения жителей Авдеевки в случае возникновения необходимости их эвакуации из города", — говорится в сообщении.

    Как отмечается, с целью реализации этих неотложных действий создан Штаб оказания гуманитарной помощи пострадавшим регионам области, работу которого координирует глава Донецкой военно-гражданской администрации Павел Жебривский в тесном взаимодействии со всеми руководителями областей Украины.

    Вооруженные силы Украины и ополченцы заявили об обострении ситуации в Донбассе. Стороны конфликта обвиняют друг друга в увеличении интенсивности обстрелов в треугольнике Донецк-Ясиноватая–Авдеевка, а также в попытках наступления. Президент Украины Петр Порошенко поручил созвать чрезвычайное заседание контактной группы по Донбассу. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в Кремле чрезвычайно обеспокоены происходящим на линии соприкосновения в Донбассе. 

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    Коммунальщики сообщили, что из-за обстрелов обесточена Донецкая фильтровальная станция, обеспечивающая водой Донецк, Авдеевку и ряд других крупных населенных пунктов Донецкой области по обе стороны линии соприкосновения. Сообщалось, что в связи с обстрелом Авдеевки 29 января в городе объявлен режим ЧП, тогда как глава государства Петр Порошенко прервал свой визит в Германию.

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