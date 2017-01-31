Авдеевка: на среду запланирована эвакуация 160 детей

КИЕВ, 31 янв — РИА Новости Украина. В среду, 1 февраля, запланирована эвакуация из Авдеевки 160 детей с родителями, собщил советник министра МВД Зорян Шкиряк.

Несколько дней назад стало известно о резком обострении ситуации в Донбассе. Украинские военные заявили, что ополченцы пытались штурмовать их позиции в районе Авдеевки. Коммунальщики сообщили, что из-за обстрелов обесточена Донецкая фильтровальная станция, обеспечивающая водой Донецк, Авдеевку и ряд других крупных населенных пунктов Донецкой области по обе стороны линии соприкосновения.

"Речь действительно не идет о тотальной эвакуации. Я общался с главой службы ГСЧС (Николаем — Ред.) Чечеткиным, который с премьер-министром находился в Авдеевке, на завтрашний день запланирована эвакуация, вывоз из Авдеевки 160 детей с родителями. Места расположения уже подготовлены. Украина готова вывезти в случае необходимости 12 тысяч жителей Авдеевки, для которых в разных регионах Украины есть места для обеспечения необходимым", — заявил Шкиряк эфире канала "112 Украина".

Боевые действия на востоке Украины начались в середине апреля 2014 года. В новом докладе Управления по координации гуманитарных вопросов ООН за период с середины августа по середину ноября 2016 года говорится, что число погибших по состоянию на середину декабря составляет 10056 человек. Еще порядка 22 800 человек ранены.

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В феврале исполнился год со дня проведения встречи "нормандской четверки" в Минске по урегулированию кризиса в Украине. По итогам длившихся 16 часов переговоров лидерами Украины, Германии, Франции и РФ был подписан документ о мерах, направленных на имплементацию минских договоренностей ("Минск-2"). С 1 сентября 2015 года в Донбассе вступило в силу очередное перемирие. В конце сентября того же года было подписано соглашение об отводе вооружений калибром 100 и более миллиметров и танков от линии соприкосновения. Этот процесс завершился 12 ноября.

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Очередной режим прекращения огня вступил в силу в полночь 24 декабря 2016 года, однако конфликтующие стороны и дальше продолжают обвинять друг друга в нарушении перемирия.