В ОБСЕ призвали РФ к ответственности за прекращение огня в Авдеевке

КИЕВ, 1 фев — РИА Новости Украина. Страны-участницы ОБСЕ на внеочередном заседании, посвященном ситуации в Авдеевке, призвали Россию к ответственности за соблюдение режима прекращения огня в Донбассе, сообщает постоянное представительство Украины в Организации.

Ранее стало известно о резком обострении ситуации в Донбассе. Украинские военные заявили, что ополченцы активно штурмуют их позиции в районе Авдеевки. Коммунальщики сообщили, что из-за обстрелов обесточена Донецкая фильтровальная станция, обеспечивающая водой Донецк, Авдеевку и ряд других крупных населенных пунктов Донецкой области по обе стороны линии соприкосновения. В Авдеевке объявлено чрезвычайное положение. Также сообщается о боях в районе Донецка и Ясиноватой.

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"Результаты чрезвычайного заседания ОБСЕ. Государства-участники призывают Россию к ответственности за поддержание режима прекращения огня и выполнение минских договоренностей", – говорится в сообщении, опубликованном в Twitter.

По словам пресс-секретаря Министерства иностранных дел Марьяны Беци, позицию Украины поддержали все страны-участницы ОБСЕ, кроме представителей РФ. "Нашу позицию поддержали все, абсолютно все партнеры, которые также отметили, что Россия несет ответственность за поддержку террористов на востоке Украины… Российская Федерация была единственной делегацией, которая фактически повторила свой обычный нарратив, что во всем виновна Украина, которая не выполняет "Минск", и нужно возобновлять диалог между Украиной и российскими марионетками", – заявила представитель МИД в эфире телеканала "112 Украина".

По словам Бецы, в ОБСЕ также обсудили гуманитарную ситуацию в Авдеевке.