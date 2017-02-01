наверх
01.02.201706:15
Курсы валют НБУ
  • EUR29.12+ 0.30
  • USD27.08- 0.04
Рубрики
Ещё
    Общество

    Авдеевская позиция дает контроль над Ясиноватской развязкой - эксперт

    Тема:

    Донецк-Ясиноватая-Авдеевка: жестокие бои в Донбассе (399)

    (обновлено: )255
    В эфире радиостанции Голос Столицы военный эксперт Олег Жданов заявил, что Ясиноватская развязка является главной транспортной артерией к Горловке.
    Олег Жданов
    Голос Столицы

    КИЕВ, 1 фев — РИА Новости Украина. ОБСЕ констатирует резкое обострение ситуации на востоке Украины, взаимные обстрелы из тяжелого вооружения, запрещенного минского соглашениями — констатирует специальная мониторинговая миссия ОБСЕ.

    Жилое здание на улице Листопрокатчиков в Киевском районе Донецка, пострадавшее от обстрела
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Донбасс на грани гуманитарной катастрофы

    Чем важен район Авдеевки, рассказал военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов в эфире радиостанции Голос Столицы.

    "Позиция, действительно, очень важная в том плане, что первое – она защищает сам населенный пункт и коксохимический комбинат, который находится за спиной. Второе – она дает контроль над Ясиновасткой развязкой, которая является основной транспортной артерией в населенный пункт Горловка и дальше на Дебальцево. Поэтому, и, соответственно, фактически, эта транспортная развязка – это окраина города Донецка. То есть мы визуально можем наблюдать за окраинами Донецка и контролировать транспорт", — заявил Жданов.

    Читайте также: Донбасс на грани гуманитарной катастрофы

    Ранее стало известно о резком обострении ситуации в Донбассе. Украинские военные заявили, что ополченцы активно штурмуют их позиции в районе Авдеевки. Коммунальщики сообщили, что из-за обстрелов обесточена Донецкая фильтровальная станция, обеспечивающая водой Донецк, Авдеевку и ряд других крупных населенных пунктов Донецкой области по обе стороны линии соприкосновения. В Авдеевке объявлено чрезвычайное положение. Также сообщается о боях в районе Донецка и Ясиноватой. 

    Как сообщалось, СБ ООН призвал немедленно восстановить режим прекращения огня в Донбассе.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Самое читаемое
    • Читаемое
    • За сутки
    Темы дня
    Олег Жданов
    Донецк-Ясиноватая-Авдеевка: жестокие бои в Донбассе
    Таблетки
    Медмайдан как ответ на реформы Минздрава
    Флаги Украины и Польши
    Украина-Польша: патриотизм и раздор
    Владимир Гройсман в Авдеевке
    Донбасс: блокада и пиар