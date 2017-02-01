Авдеевская позиция дает контроль над Ясиноватской развязкой - эксперт

КИЕВ, 1 фев — РИА Новости Украина. ОБСЕ констатирует резкое обострение ситуации на востоке Украины, взаимные обстрелы из тяжелого вооружения, запрещенного минского соглашениями — констатирует специальная мониторинговая миссия ОБСЕ.

Чем важен район Авдеевки, рассказал военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов в эфире радиостанции Голос Столицы.

"Позиция, действительно, очень важная в том плане, что первое – она защищает сам населенный пункт и коксохимический комбинат, который находится за спиной. Второе – она дает контроль над Ясиновасткой развязкой, которая является основной транспортной артерией в населенный пункт Горловка и дальше на Дебальцево. Поэтому, и, соответственно, фактически, эта транспортная развязка – это окраина города Донецка. То есть мы визуально можем наблюдать за окраинами Донецка и контролировать транспорт", — заявил Жданов.

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Ранее стало известно о резком обострении ситуации в Донбассе. Украинские военные заявили, что ополченцы активно штурмуют их позиции в районе Авдеевки. Коммунальщики сообщили, что из-за обстрелов обесточена Донецкая фильтровальная станция, обеспечивающая водой Донецк, Авдеевку и ряд других крупных населенных пунктов Донецкой области по обе стороны линии соприкосновения. В Авдеевке объявлено чрезвычайное положение. Также сообщается о боях в районе Донецка и Ясиноватой.

Как сообщалось, СБ ООН призвал немедленно восстановить режим прекращения огня в Донбассе.