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    Жебривский: РФ в СЦКК предоставила письменные гарантии прекращения огня

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    Донецк-Ясиноватая-Авдеевка: тяжелые бои в Донбассе (431)

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    По словам председателя Донецкой областной военно-гражданской администрации Павла Жебривского, получены письменные гарантии о прекращении огня.
    Павел Жебривский. Архивное фото
    Украинское фото

    КИЕВ, 1 фев — РИА Новости Украина. Российская сторона Совместного центра по контролю и координации прекращения огня (СЦКК) предоставила письменное подтверждение гарантии прекращения огня, заявил председатель Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский.

    Олег Жданов
    Facebook Олега Жданова
    Обострение в Донбассе: мир ждет от Украины политического решения - эксперт

    "Только что российская сторона в СЦКК предоставила нам письменное подтверждение гарантии прекращения огня. Три дня невероятных усилий президента Украины, наших международных партнеров!", — сообщил Жебривский на своей странице в Facebook.

    По его словам, ремонтные бригады уже вышли на место разрыва линии электропередачи.

    "Со стороны оккупированных территорий также вышла бригада электромонтеров. После проведения детальных обследований, будет определен масштаб повреждений и объемы восстановительных работ", — уточнил Жебривский.

    Вооруженные силы Украины и ополченцы заявили об обострении ситуации в Донбассе. Стороны конфликта обвиняют друг друга в увеличении интенсивности обстрелов в треугольнике Донецк-Ясиноватая–Авдеевка, а также в попытках наступления. Президент Украины Петр Порошенко поручил созвать чрезвычайное заседание контактной группы по Донбассу. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в Кремле чрезвычайно обеспокоены происходящим на линии соприкосновения в Донбассе. 

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    Коммунальщики сообщили, что из-за обстрелов обесточена Донецкая фильтровальная станция, обеспечивающая водой Донецк, Авдеевку и ряд других крупных населенных пунктов Донецкой области по обе стороны линии соприкосновения. Сообщалось, что в связи с обстрелом Авдеевки 29 января в городе объявлен режим ЧП.

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