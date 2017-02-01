Киев последовательно захватывает новые территории в Донбассе - Лукашевич

КИЕВ, 31 янв — РИА Новости Украина. Официальный Киев в районе Авдеевки последовательно реализует стратегию "захвата" новых территорий в Донбассе, считает постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич.

"Стратегия Киева по постепенному захвату, метр за метром так называемой "серой зоны" на линии соприкосновения и передовых позиций ополченцев Донецка реализуется, как видим, последовательно", — заявил российский представитель во вторник в ходе специального заседания постоянного совета организации по ситуации в Донбассе.

Лукашевич отметил, что это полностью соответствует заявлениям министра внутренних дел Украины Арсена Авакова, призвавшего готовиться к деоккупации границы в 2017 году.

Ранее Аваков заявил, что украинские пограничники должны быть готовы к деоккупации неподконтрольных Киеву территорий Донбасса в 2017 году. По его словам, после разработки плана и установления задачи Государственная пограничная служба и другие госучреждения в течение двух недель призваны обеспечить контроль над государственной границей.

"Это соответствует и позиции Президента Украины Петра Порошенко, заявившего 22 января сего года о неготовности выполнять политические пункты Минских договоренностей пока не установится перемирие – то есть, пока он сам не отдаст приказ прекратить стрелять. Наконец, это подтверждают и недавние переговоры в рамках Контактной группы, где Киев не скрывает цели выйти, как минимум, на линию от 19 сентября 2014 года. А по возможности захватить и населенные пункты за этой линией, как это уже произошло с Широкино и Марьинкой", — заявил Лукашевич.

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Ранее стало известно о резком обострении ситуации в Донбассе. Украинские военные заявили, что ополченцы активно штурмуют их позиции в районе Авдеевки. Коммунальщики сообщили, что из-за обстрелов обесточена Донецкая фильтровальная станция, обеспечивающая водой Донецк, Авдеевку и ряд других крупных населенных пунктов Донецкой области по обе стороны линии соприкосновения. В Авдеевке объявлено чрезвычайное положение. Также сообщается о боях в районе Донецка и Ясиноватой.

Как сообщалось, СБ ООН призвал немедленно восстановить режим прекращения огня в Донбассе.