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    Россия

    Киев последовательно захватывает новые территории в Донбассе - Лукашевич

    (обновлено: )21501
    Постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич считает, что постепенный "захват территорий" полностью соответствует недавним заявлениям президента Петра Порошенко и министра внутренних дел Арсена Авакова.
    Александр Лукашевич
    RIA News Кирилл Каллиников | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 31 янв — РИА Новости Украина. Официальный Киев в районе Авдеевки последовательно реализует стратегию "захвата" новых территорий в Донбассе, считает постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич.

    Владимир Гройсман в Авдеевке
    Facebook Владимира Гройсмана
    Визит Гройсмана в Авдеевку

    "Стратегия Киева по постепенному захвату, метр за метром так называемой "серой зоны" на линии соприкосновения и передовых позиций ополченцев Донецка реализуется, как видим, последовательно", — заявил российский представитель во вторник в ходе специального заседания постоянного совета организации по ситуации в Донбассе.

    Лукашевич отметил, что это полностью соответствует заявлениям министра внутренних дел Украины Арсена Авакова, призвавшего готовиться к деоккупации границы в 2017 году.

    Ранее Аваков заявил, что украинские пограничники должны быть готовы к деоккупации неподконтрольных Киеву территорий Донбасса в 2017 году. По его словам, после разработки плана и установления задачи Государственная пограничная служба и другие госучреждения в течение двух недель призваны обеспечить контроль над государственной границей.

    "Это соответствует и позиции Президента Украины Петра Порошенко, заявившего 22 января сего года о неготовности выполнять политические пункты Минских договоренностей пока не установится перемирие – то есть, пока он сам не отдаст приказ прекратить стрелять. Наконец, это подтверждают и недавние переговоры в рамках Контактной группы, где Киев не скрывает цели выйти, как минимум, на линию от 19 сентября 2014 года. А по возможности захватить и населенные пункты за этой линией, как это уже произошло с Широкино и Марьинкой", — заявил Лукашевич.

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    Ранее стало известно о резком обострении ситуации в Донбассе. Украинские военные заявили, что ополченцы активно штурмуют их позиции в районе Авдеевки. Коммунальщики сообщили, что из-за обстрелов обесточена Донецкая фильтровальная станция, обеспечивающая водой Донецк, Авдеевку и ряд других крупных населенных пунктов Донецкой области по обе стороны линии соприкосновения. В Авдеевке объявлено чрезвычайное положение. Также сообщается о боях в районе Донецка и Ясиноватой. 

    Как сообщалось, СБ ООН призвал немедленно восстановить режим прекращения огня в Донбассе.

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