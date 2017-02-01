Подгруппа по безопасности в Донбассе начала работу в Минске

КИЕВ, 1 фев — РИА Новости Украина. Встреча подгруппы по вопросам безопасности в Донбассе началась в Минске, сообщили в пресс-службе полпреда самопровозглашенной Донецкой народной республики на переговорах Дениса Пушилина.

Кроме того, начались двусторонние переговоры представителей самопровозглашенных Донецкой и Луганской народной республик в политической подгруппе с координатором ОБСЕ начались в Минске, сообщили в среду РИА Новости в МИД ДНР.

Заседание контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины запланировано на среду, ей предстоит обсудить обострение ситуации в Донбассе. Пресс-секретарь представителя Киева на переговорах Леонида Кучмы Дарья Олифер сообщила, что заседание контактной группы в режиме видеоконференции во вторник не состоялось в связи с отсутствием представителей ДНР, ЛНР и России.

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Ранее ополченцы и силовики заявили об обострении ситуации в Донбассе. Стороны конфликта обвиняют друг друга в увеличении интенсивности обстрелов в треугольнике Донецк-Ясиноватая–Авдеевка, а также в попытках наступления. Президент Украины Петр Порошенко поручил созвать чрезвычайное заседание контактной группы по Донбассу. Как сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в Москве обеспокоены агрессивными действиями Киева в Донбассе, подрывающими минские договоренности.