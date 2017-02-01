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    Политика

    Подгруппа по безопасности в Донбассе начала работу в Минске

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    Донецк-Ясиноватая-Авдеевка: тяжелые бои в Донбассе (417)

    (обновлено: )19
    О том, что подгруппа начала работу, сообщили в пресс-службе полпреда самопровозглашенной ДНР на переговорах Дениса Пушилина. Заседание контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины запланировано на среду.
    Круглый зал в Президент-отеле в Минске, где проходят заседания контактной группы по Украине
    Realt.onliner.by

    КИЕВ, 1 фев — РИА Новости Украина. Встреча подгруппы по вопросам безопасности в Донбассе началась в Минске, сообщили в пресс-службе полпреда самопровозглашенной Донецкой народной республики на переговорах Дениса Пушилина.

    Кроме того, начались двусторонние переговоры представителей самопровозглашенных Донецкой и Луганской народной республик в политической подгруппе с координатором ОБСЕ начались в Минске, сообщили в среду РИА Новости в МИД ДНР.

    Олег Жданов
    Facebook Олега Жданова
    Обострение в Донбассе: мир ждет от Украины политического решения - эксперт

    Заседание контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины запланировано на среду, ей предстоит обсудить обострение ситуации в Донбассе. Пресс-секретарь представителя Киева на переговорах Леонида Кучмы Дарья Олифер сообщила, что заседание контактной группы в режиме видеоконференции во вторник не состоялось в связи с отсутствием представителей ДНР, ЛНР и России.

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    Ранее ополченцы и силовики заявили об обострении ситуации в Донбассе. Стороны конфликта обвиняют друг друга в увеличении интенсивности обстрелов в треугольнике Донецк-Ясиноватая–Авдеевка, а также в попытках наступления. Президент Украины Петр Порошенко поручил созвать чрезвычайное заседание контактной группы по Донбассу. Как сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в Москве обеспокоены агрессивными действиями Киева в Донбассе, подрывающими минские договоренности.

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