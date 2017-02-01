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    За сутки в Донбассе в результате обстрелов погиб один военный - штаб АТО

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    Донецк-Ясиноватая-Авдеевка: жестокие бои в Донбассе (402)

    (обновлено: )7210
    Как уточнили в пресс-центре штаба АТО, в Донбассе ополченцы продолжили обстрелы позиций военных на всех направлениях - на мариупольском, луганском и донецком.
    Военные в Авдеевке
    МВД Украины

    КИЕВ, 1 фев — РИА Новости Украина. В результате обстрелов позиций бойцов АТО в Донбассе погиб один военный, девять получили ранения, сообщает пресс-служба штаба АТО.

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    "За прошедшие сутки 31 января… в общем зафиксировано 86 обстрелов. Один военный погиб, девять получили ранения, девять травмированы", — говорится в сообщении пресс-центра в Facebook.

    В частности, по данным военных, ополченцы продолжили обстрелы их позиций на всех направлениях — на мариупольском, луганском и донецком.

    Ранее Вооруженные силы Украины и ополченцы заявили об обострении ситуации в Донбассе. Стороны конфликта обвиняют друг друга в увеличении интенсивности обстрелов в треугольнике Донецк-Ясиноватая–Авдеевка, а также в попытках наступления. Президент Украины Петр Порошенко поручил созвать чрезвычайное заседание контактной группы по Донбассу. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в Кремле чрезвычайно обеспокоены происходящим на линии соприкосновения в Донбассе. 

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    Коммунальщики сообщили, что из-за обстрелов обесточена Донецкая фильтровальная станция, обеспечивающая водой Донецк, Авдеевку и ряд других крупных населенных пунктов Донецкой области по обе стороны линии соприкосновения. Сообщалось, что в связи с обстрелом Авдеевки 29 января в городе объявлен режим ЧП, тогда как глава государства Петр Порошенко прервал свой визит в Германию.

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