Обострение в Донбассе: мир ждет от Украины политического решения - эксперт

РИА Новости Украина — Радиостанция "Голос Столицы"

Резкое обострение ситуации на востоке Украины, взаимные обстрелы из тяжелого вооружения, запрещенного минскими соглашениями, констатирует специальная мониторинговая миссия ОБСЕ.

В результате активных боевых действий, которые продолжались больше трех суток, и повреждения коммуникаций, жители райцентра Донецкой области с 30 января остаются без света, тепла и воды. В городе объявлено чрезвычайное положение.

Президент Петр Порошенко обсудил ситуацию в Авдеевке с руководителями силовых ведомств. Глава государства заявил, что ремонтные бригады готовы приступить к восстановлению энергоснабжения в Авдеевке, как только прекратится огонь. Также, по словам Порошенко, украинские военные отвечают на обстрелы боевиков, но не стреляют по жилым кварталам.

Удастся ли договориться о прекращении огня и прекратить счет погибших и раненых с обеих сторон, в эфире радиостанции Голос Столицы прокомментировал военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов.

По вашему мнению, почему боевые действия в районе промзоны Авдеевки активизировались именно сейчас?

— Ситуация обострилась в общем на всем протяжении линии фронта. А в Авдеевке особенно в связи с тем, что мы предприняли там попытку нанести удар по позициям боевиков, имеется в виду разрешенным минскими соглашениями вооружением, а именно, стрелковым, где сидели в основном снайпера и корректировщики артиллерийского огня.

Удар наш был удачным, поэтому мы получили вот такую жесткую ответку. Даже с попыткой оккупационных войск кардинально решить вопрос, то есть отбить у нас полностью промзону. Это вызвало атаки на наши позиции. Они подтянули резервы и пытались выбить наши войска. Подтянули тяжелую артиллерию, танки, и фактически мы до сих пор имеем такое обострение ситуации на этом участке фронта.

Я скажу, что полностью ситуация полностью аналогична тому, что было на Светлодарской дуге 16 декабря. Тоже, когда мы попытались занять позицию, которая постоянно беспокоила и приносила новые и новые потери, это вызвало такую же реакцию. И помните тоже, три дня шел ожесточенный бой на Светлодарской дуге.

Чем важен район Авдеевки?

— Позиция, действительно, очень важная в том плане, что первое – она защищает сам населенный пункт и коксохимический комбинат, который находится за спиной.

Второе – она дает контроль над Ясиноватской развязкой, которая является основной транспортной артерией в населенный пункт Горловка и дальше на Дебальцево. Соответственно, фактически, эта транспортная развязка – это окраина города Донецка. То есть мы визуально можем наблюдать за окраинами Донецка и контролировать транспорт.

Встреча Постоянного совета ОБСЕ, посвященная событиям в Авдеевке, сможет остановить кровопролитие?

— К сожалению, у ОБСЕ нет никаких механизмов и вряд ли заседание ОБСЕ повлияет на ситуацию вообще на Донбассе и в частности в Авдеевке. Потому что это наблюдательная миссия – это раз.

Второе – эту миссию категорически не допускают на свои позиции на оккупированных территориях их псевдо-руководители. Поэтому они могут только констатировать факты, наблюдать, фиксировать и на этом их все возможности ограничиваются.

Ключ к решению проблемы находится у нас в руках. На сегодня весь цивилизованный мир ждет от Украины политического решения. Мы должны четко и понятно официально заявить, что у нас происходит на востоке Украины. Либо это вооруженный конфликт с внешней агрессией со стороны РФ, либо это гражданская война между различными группами населения. До тех пор, пока мы этого не сделаем, вот этот кошмар не прекратится и будет нарастать.

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То есть мировое международное сообщество никоим образом повлиять на ход событий на Донбассе не может?

— Фактически, да. На сегодняшний момент они сделали все, что могли, и даже очень много в том плане, что они ввели санкции против РФ. Но все санкции введены против России за то, что она поддерживает сепаратистов на востоке Украины. Но Россия везде себя позиционирует как не участница конфликта, а как страна, продвигающая мирные инициативы по урегулированию этого конфликта. Поэтому Запад дальше действовать не может. Они все, что могли, сделали. Они ждут от нас политического решения. Они должны понимать, что это такое.

В среду трехсторонняя контактная группа встречается в Минске. Можно надеяться на какие-то договоренности о прекращении огня, и на каких условиях они могут произойти?

— Я сошлюсь на слова канцлера Германии Ангелы Меркель. Она вчера (30 января — Ред.) на совместной пресс-конференции сказала, что минский формат не работает. Надо возвращаться к нормандскому формату. К сожалению, это так.

И это подтвердилось, если вы помните, когда президент вернулся, экстренно вернулся из Германии, первое, что он предложил – созвать срочное совещание трехсторонней контактной группы в Минске. Но боевики заявили, что они вообще не собираются срочно выезжать в Минск. Еще вопрос, приедут ли они туда 1 февраля.

Письменные гарантии, которые пытался дать Владимир Путин, что 30 января с 10 утра до 17 будет прекращение огня в районе Авдеевки, мы наблюдаем, в очередной раз мы наблюдаем позицию РФ – пообещать, это не значит жениться. То есть обстрелы не прекратились. И слова Путина просто повисли в воздухе.

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То есть, фактически, сейчас мы в цейтноте. Запад говорит, что надо переформатировать переговорный процесс. США вообще молчат. Боевики отказываются с нами встречаться. РФ нас обманывает в очередной раз. Поэтому нам пора уже приходить к какому-то политическому решению. Иначе вот эта вот взвешенное состояние не может бесконечно продолжаться.

Ранее спецкор "КП" в Украине" Артем Маслаков в эфире "ГС" сообщил, что в Авдеевке до сих пор нет ни воды, ни света, а местные власти уже разработали план эвакуации жителей.

А военный эксперт Олег Жданов в эфире "ГС" заявил, что в Донбассе усиливается огневая мощь обстрелов, используются "Грады" и танки для обстрела наших позиций.