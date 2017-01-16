Штрафы, пеня, коллекторы. Как будут бороться с долгами по ЖКХ

РИА Новости Украина – радиостанция "Голос Столицы"

Жители Киевской области за газ задолжали уже более миллиарда гривен. Об этом заявил председатель правления Киевоблгаза Дмитрий Дронов. По его словам, это данные на начало января.

Бороться с должниками в облгазе решили радикальными методами: ежедневно оперативные бригады осуществляют рейды и отключают должников.

В Киевоблгазе заявляют, что при задолженности более 30 тысяч гривен, имеют законное право отрезать газ, арестовывать счета и конфисковать имущество.

Как можно решить вопрос долгов за газ, в эфире радиостанции Голос Столицы пояснил генеральный директор Центра исследований энергетики Александр Харченко.

(текст публикуется на языке оригинала)

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Цей борг у понад мільярд гривень – це борг населення чи підприємств також? Чи є серед них бюджетні організації?

— Безумовно, це і борг населення певною мірою, але, якщо чесно, то населення більш-менш нормально сплачує, більша частина боргу – це борги підприємств, і дійсно, перш за все, бюджетних підприємств.

Якщо лякають тим, що відключатимуть газ, то виходить, що без тепла залишаться дитячі садки, лікарні, інші установи, які з бюджету фінансуються?

— Це більше такі загрози для того, щоб менеджмент цих підприємств і, перш за все, бюрократи і чиновники, які за це відповідають, хоч трохи шевелилися, тому що насправді за законодавством України від теплопостачання під час опалювального сезону споживача відключити не можна. І прокуратура там буде реагувати і, як показує практика українська, реагує дуже-дуже активно, коли намагаються такі об’єкти відключити чи від тепла, чи від газу, якщо вони безпосередньо самі опалюються.

Люди неспроможні платити такі суми за газ, знову ж таки, існують субсидії. Як можна вирішити цю ситуацію?

— З населенням найменша проблема. Ті люди, які не мають дійсно грошей і про це знають, вони оформили субсидії, вони в зоні безпеки повністю, тому що ті, хто отримували субсидії, вони дійсно забезпечуються державою, і жодних проблем там нема. Ті люди, які не оформили субсидії, частина з них просто не своєчасно сплачує, тому що, на жаль, по українському законодавству жодних санкцій за те, що ти сплатив за газ невчасно – їх немає, і не може бути. Не може бути жодних штрафів, жодної пені — це такий собі безкоштовний кредит, який держава дозволяє кожному, хто споживає газ. І багато людей, які особливо мають гроші і уміють їх рахувати, вони сплачують раз на три місяці досить значну суму відразу, тому що просто таким чином вони собі дозволяють використовувати державний чи газовий ресурс, бо він не державний, але встановлені державою правила дозволяють це робити, і, я думаю, що якби в нас змінилися правила, і за те, що газ сплачують невчасно, почали б штрафувати, то там 98% населення сплачували б вчасно завжди. Але головна проблема зі сплатами за газ не з боку населення, і населення відносно бюджетних організацій, державних установ сплачує дуже добре.

Наскільки це критичний борг для Київоблгазу?

— Безумовно, для них це дуже серйозна цифра, мільярд гривень взагалі – серйозна цифра, але при цьому паралельно ми маємо 27 мільярдів гривень боргів теплокомуненерго по всій країні за газ перед "Нафтогазом" й іншими облгазами, тому, на жаль, ситуація дуже серйозна в рамках всієї країни, не тільки це про Київоблгаз, і цю проблему треба вирішувати і уряду, і Верховній Раді, тому що без відповідних законодавчих актів тут не обійдеться.

Взагалі можливий якийсь взаємозалік?

— Там є певна можливість зробити схему взаємних розрахунків, тому що дійсно дуже часто через те, що держава невчасно сплатила державній же компанії за газ, але це не дуже просте питання, його вирішують, і дискусія точиться, але, на жаль, уряд, який мав би тут бути паротягом і таким, знаєте, драйвером у вирішенні цих проблем, він цього не робить і більше чекає, що воно якось владнається. Ні, воно само не владнається, і це дуже серйозна проблема.

З’явилася інформація, що від газу за борги відключатимуть цілі села у Київській області. Чи можна казати, що відключення несе зараз загрозливий характер?

— Практика, з якою я стикався, це виглядало так: при намаганні облгазу зробити щось на кшталт відключення приватних споживачів, для яких постачання газу – це постачання тепла, тому що вони опалюють свої домівки за допомогою газу, то прокуратура реагує дуже швидко і закон дотримується. Інша справа, що все одно, якщо не сплачувати за газ, то рано чи пізно газу не стане, і це теж треба розуміти.

В якій спосіб тоді можна спонукати споживачів сплатити за газ? Система штрафів має бути більш дієва?

— Не те що більш дієва, її не існує ніяк, тобто на сьогодні немає можливості в облгазу чи "Нафтогазу України" виставляти штрафні санкції, точніше як: у "Нафтогазу" – є, а от у облгазу до споживачів немає можливості виставити штрафні санкції, бо так прописано в законодавстві, що за газ не виставляються штрафи – це таке дуже популістичне законодавство пострадянське, і в жодній іншій цивілізованій країні світу таких умов безумовно немає. Влада б мала втрутитися і вона б мала вирішувати цю проблему, але це дуже непопулярне питання, це, знаєте, з тих болючих реформ, які треба робити, але які ніхто не хоче робити, бо буде за них відповідати, і ніхто не хоче нести відповідальність за такі кроки.

Багато говорили про те, що слід оновити загалом всю систему, і пов’язану з газопостачанням зокрема, і оцей ланцюжок постачання газу і до споживачів, і до підприємств також потребує змін. Чи відбуватиметься це хоч колись в Україні?

— Насправді реформа відбувається, і є певний графік впровадження реформи газового ринку, і, більш того, в значній мірі вона вже відбулася, інша справа, що поки що це була та частина, яка не торкалася кінцевого споживача. Але з квітня 2017 року вступлять в дію правила, які з одного боку дадуть змогу всім бажаючим постачати приватним споживачам газ і доступ до ринку, з іншого боку, які значно жорсткіші зроблять умови, і вже не буде такої можливості споживати газ безкарно у будь-якій кількості і думати, що це не моя проблема, то доведеться вже і бюджетникам, і приватним споживачам більш відповідально підходити до газу, сплачувати вчасно і розраховувати, яким чином його зекономити, тому що все-таки поки що недостатньо у нас іде робота з підвищення рівня енергоефективності.

В чому ці нові правила полягають, принаймні для звичайних українців, для простих споживачів?

— Дві речі, які є принципово іншими. Перша річ – тепер будь-яка компанія, яка хоче постачати газ, має доступ до труби, якою керує облгаз, і, умовно кажучи, ви можете отримати пропозицію, от вирішить компанія "Київстар", крім мобільних телефонів, торгувати ще й газом, то вони будуть мати можливість кожному своєму клієнту запропонувати газ по якійсь такій привабливій ціні, по якій вони можуть його, можливо, десь закупити. Це з одного боку. І це буде такий відкритий ринок, відкрита пропозиція, ми отримаємо змогу обирати постачальника газу. Але з іншого боку, відбудеться ось що: сьогодні, що б з вами не відбувалося, "Нафтогаз України" поставить вам газ під час опалювального сезону, навіть якщо не сплачено, навіть якщо все погано, ви отримаєте газ. А з квітня "Нафтогаз" вже не зобов’язаний постачати вам газ, якщо ви не сплатили, не уклали угоди і не ставитесь до цього відповідально.

Ранее эксперт по вопросам энергетики Валентин Землянский заявил в эфире "ГС", что износ энергооборудования в Украине составляет приблизительно 60%, поэтому с перебоями в энергоснабжении придется сталкиваться все чаще.