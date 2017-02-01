Гройсман раскритиковал главу НАПК

Гройсман отметил, что "процесс ввода деклараций был чрезвычайно сложным, потому что технически НАПК не подготовилась должным образом для полного введения этой системы".

"До 1 апреля — это тот срок, когда миллионы служащих и других категорий будут подавать свои декларации. И если вновь мы столкнёмся с той же проблемой, а у меня уже есть определенные слухи, которые до меня доходят, что кто-то хочет завалить систему электронного декларирования, — мы этого не допустим", — приводит слова премьера УНИАН.

Он подчеркнул, что правительство и он лично предупреждают, что до завершения декларирования осталось два месяца, за которые возможно сделать все для того, чтобы система качественно работала, и технические возможности были достаточными".

"Мы в этом году предусмотрели 65 млн грн для НАПК — на техническую модернизацию", — сказал Гройсман и добавил, что этого более чем достаточно, чтобы система работала идеально", — добавил глава правительства.

В свою очередь, председатель НАПК Наталья Корчак отметила, что не совсем согласна с тем, что они не были технически подготовлены к запуску системы электронного декларирования.

"У нас такой возможности нет, не было в свое время. Потому что свою работу мы начали уже в спешке за теми, кто начал эту работу и, возможно, ее не завершил", — сказала она.

Ранее сообщалось, что Кабинет министров по предложению Министерства юстиции поручил создать рабочую группу по разработке порядка проверки е-деклараций.