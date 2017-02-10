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    Проект постановления об отставке Гройсмана исчез с сайта Рады

    (обновлено: )36210
    Сообщается, что фракция "Батькивщина" предложила Верховной Раде отправить в отставку Владимира Гройсмана и соответствующий проект был зарегистрирован на официальном сайте парламента.
    Верховная Рада Украины. Архивное фото
    REUTERS Alex Kuzmin

    КИЕВ, 10 фев — РИА Новости Украина. Проект постановления об отставке премьера Украины Владимира Гройсмана, зарегистрированный в пятницу оппозиционной фракцией "Батькивщина" в Верховной Раде, удалили с сайта парламента.

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    РИА Новости Украина Евгений Котенко
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    Ранее "Батькивщина" предложила Верховной Раде отправить в отставку премьера, соответствующий проект был зарегистрирован на официальном сайте парламента.

    По состоянию на 19.55 номер проекта постановления присвоен уже другому законопроекту — "о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно стимулирования инвестиционной деятельности путем предвидения возможности отсрочки арендной платы".

    Рада после избрания Гройсмана одобрила программу деятельности правительства, которая в течение года делает невозможным его отставку. Таким образом, у действующего правительства до апреля 2017 года действует "иммунитет", поэтому в Раде нет никакой юридической возможности инициировать его отставку.

    Ранее лидер "Батькивщины", депутат Юлия Тимошенко заявила о необходимости поставить вопрос об отставке правительства во главе с Гройсманом на фоне наметившегося кризиса из-за тарифов на коммунальные услуги.

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