Проект постановления об отставке Гройсмана исчез с сайта Рады

КИЕВ, 10 фев — РИА Новости Украина. Проект постановления об отставке премьера Украины Владимира Гройсмана, зарегистрированный в пятницу оппозиционной фракцией "Батькивщина" в Верховной Раде, удалили с сайта парламента.

Ранее "Батькивщина" предложила Верховной Раде отправить в отставку премьера, соответствующий проект был зарегистрирован на официальном сайте парламента.

По состоянию на 19.55 номер проекта постановления присвоен уже другому законопроекту — "о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно стимулирования инвестиционной деятельности путем предвидения возможности отсрочки арендной платы".

Рада после избрания Гройсмана одобрила программу деятельности правительства, которая в течение года делает невозможным его отставку. Таким образом, у действующего правительства до апреля 2017 года действует "иммунитет", поэтому в Раде нет никакой юридической возможности инициировать его отставку.

Ранее лидер "Батькивщины", депутат Юлия Тимошенко заявила о необходимости поставить вопрос об отставке правительства во главе с Гройсманом на фоне наметившегося кризиса из-за тарифов на коммунальные услуги.

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