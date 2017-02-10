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    Экономика

    Гройсман: финансовая помощь от ЕС будет направлена в бюджет

    (обновлено: )45
    Гройсман отметил, что в 2017 году власти видят и прогнозируют "экономический рост, положительные сигналы развития экономики". По его словам, помощь ЕС в размере 600 млн евро - это очень ощутимая поддержка.
    Владимир Гройсман. Архивное фото
    УНИАН

    КИЕВ, 10 фев — РИА Новости Украина. Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что макрофинансовая помощь в размере 600 млн евро, которая может быть предоставлена Украине уже в ближайшие недели по решению Еврокомиссии, будет направлена в бюджет и окажет дополнительный положительный эффект на развитие экономики нашей страны.

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    Об этом он сказал в ходе встречи с президентом Еврокомиссии Жаном-Клодом Юнкером.

    "Мы обсудили текущую ситуацию в Украине, я проинформировал президента Еврокомиссии о том, что нам удалось во втором полугодии 2016 года обеспечить макроэкономическую стабилизацию. В 2017 году мы видим и прогнозируем экономический рост, положительные сигналы развития экономики", — сказал Гройсман.

    "Наше сотрудничество с Евросоюзом носит стратегический характер, и я хочу поблагодарить за поддержку тех трансформационных процессов, которые проходят в Украине. Украина действительно преодолевает непростой путь изменений, и главное, чтобы наши граждане ощущали, что эти изменения положительно влияют на качество их жизни. В этом контексте решение, которое сегодня принято — о выделении Украине в ближайшие недели макрофинансовой помощи в размере 600 млн евро, а это порядка 18 млрд грн — это очень ощутимая поддержка в таких непростых условиях", — добавил премьер.

    Ранее председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер заявил, что Евросоюз в ближайшие недели намерен выделить Украине очередной транш финансовой помощи в размере 600 миллионов евро.

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