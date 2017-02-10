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    Юнкер: ЕС выделит Украине 600 млн евро

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    Председатель Еврокомиссии подчеркнул, что украинское правительство вносит в парламент законопроект о снятии моратория на экспорт леса, что, по его словам, является достаточным условием для выделения 600 миллионов.
    Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер
    REUTERS Jonathan Ernst

    КИЕВ, 10 фев – РИА Новости Украина. Председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер заявил, что Евросоюз в ближайшие недели намерен выделить Украине очередной транш финансовой помощи в размере 600 миллионов евро.

    Исполнительный директор Международного фонда Блейзера Олег Устенко
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Устенко о шансах на получение Украиной кредита МВФ

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    Об этом он сказал журналистам после встречи с премьер-министром Украины Владимиром Гройсманом.

    "Поскольку украинское правительство вносит в парламент законопроект о снятии моратория на экспорт леса, это, на мой взгляд, достаточное условие для выделения 600 миллионов. Это будет сделано в ближайшие недели", — сказал Юнкер.

    Напомним, 2 февраля стало известно, что Европейский союз предоставит Киеву 27,2 миллиона евро для реализации проекта управления миграционными процессами в стране.

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