ЕС введет безвиз для Украины до лета – глава ЕК

КИЕВ, 10 фев – РИА Новости Украина. Председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер заявил, что Евросоюз до лета введет безвизовый режим для граждан Украины.

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"Конечно, мы обсуждали вопрос визовой либерализации. Это произойдет до лета", — сказал Юнкер журналистам после встречи с премьер-министром Украины Владимиром Гройсманом.

Ранее Гройсман заявил журналистам, что решение Европейского союза по безвизовому режиму для Украины может быть принято до июня. По его словам, за решение могут проголосовать уже в феврале, а на протяжении трех-четырех месяцев будет принято окончательное решение по безвизовому режиму для украинцев. Председатель ЕК отметил, что Украина выполнила все 44 необходимых условия для получения безвизового режима.

Диалог между ЕС и Украиной о либерализации визового режима был запущен в 2008 году, а в ноябре 2010 года ЕС предложил Украине план действий для получения безвизового режима. Парламент Украины принял все законопроекты, требуемые ЕС для либерализации визового режима. Еврокомиссия в декабре 2015 года подтвердила выполнение Киевом всех условий.