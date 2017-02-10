Землянский о блокаде Донбасса, дефиците угля и Армагеддоне

Анна Лаба, РИА Новости Украина

Бывшие участники военной операции в Донбассе, в числе которых депутаты Верховной Рады, блокируют поставки угля антрацитовой группы из неконтролируемых территорий. Они перекрыли движение по грузовой железнодорожной линии Луганск — Лисичанск — Попасная около населенного пункта Золотое на подконтрольной Киеву территории Луганской области, выступая против торговли с самопровозглашенными ДНР и ЛНР. Никаких решительных действий властей и попыток разблокировать железнодорожную ветку не последовало.

Однако 2 февраля активисты заявили, что также перекрыли железнодорожный переезд вблизи города Бахмут в Донецкой области. Эксперты сразу же заговорили о том, что подобные действия могут уже через месяц привести к веерным отключениям электроэнергии во всей стране.

"Если блокада в Луганской области создает проблемы для жителей неподконтрольной территории Луганской же области, то блокирование железнодорожной линии в районе Бахмута чревато проблемами для всей остальной части страны. Украина вряд ли успеет закупить уголь из других источников, у других продавцов", — сказал эксперт в области энергетики Дмитрий Марунич.

Не удивительно, что на этот раз власти должны были действовать жестко и разогнать участников блокады именно в районе Бахмута.

Глава полиции Донецкой области Вячеслав Аброськин отрапортовал, что активисты прекратили блокирование железнодорожных путей возле Бахмута.

"В настоящее время пути разблокированы, и, насколько мне известно, поезда ходят. Информации от управления Донецкой железной дороги о блокировки в этом месте нет. Там есть пять человек, которые отдыхают в палатке", – отметил Аброськин.

В свою очередь на странице в Facebook активисты "Штаба блокады торговли с оккупантами" отметили, что редут "Запорожье" в Бахмуте продолжает нести дежурство.

"Ни один вагон с товарами не будет пропущен через редут. Переговоры по ослаблению или остановке блокады не рассматриваются. Компромиссы в деле защиты независимости Украины невозможны! Грузовое движение в направлении Горловки остается заблокированным! Мы не отступим! Слава Украине!", – говорится в сообщении.

Риски блокады

Директор энергетических программ Центра мировой экономики и международных отношений НАН Украины Валентин Землянский отметил, что участники блокады не закрыли основные железнодорожные пути, а только планировали это сделать.

"Ситуация была относительно контролируемая: движение составов шло, уголь шел. Условно говоря, стрелки часов Армагеддона пока на месте, никуда не сдвинулись. То, что разблокировали железнодорожные пути возле Бахмута — в любом случае позитив. Нужно вообще уходить от любого варианта силового решения, начиная от военного, и заканчивая всевозможным блокированием. Все должно быть разрешено в политической плоскости дипломатическим путем. В противном случае это, во-первых, будет создавать угрозы прохождения каждого следующего отопительного сезона. А во-вторых, тлеющие конфликты, которые переходят в замороженную стадию, чреваты для Украины стать парией на международной арене по принципу Приднестровья или Абхазии", — считает Землянский.

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Что касается альтернативных источников поставок угля частным бизнесом антрацитовой группы в Украину, например 1 млн тонн антрацита из США, о чем недавно заявил украинский министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик, то это, по мнению эксперта, нерентабельно.

"Это может закупать только "Центрэнерго", но опять-таки цена вопроса, потому что "Центрэнерго" работает по тем же тарифам, которые установлены всех тепловых электростанций, а это 1,5 тысячи гривен за тонну угля, именно такая цена предусмотрена в тарифе. В Штатах они закупят не дешевле, чем по 2,5 тысячи гривен за тонну, то есть минимум на тысячу гривен дороже. По сути дела государство будет вынуждено дотировать "Центрэнерго". Любой уголь — из Австралии, ЮАР, США, будет дороже, чем уголь тот уголь, который поставляется из неконтролируемых территорий и добывается на территории Украины", — резюмировал Землянский.