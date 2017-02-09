Гройсман ожидает принятия окончательного решения по безвизу с ЕС к июню

КИЕВ, 9 фев — РИА Новости Украина. Премьер Украины Владимир Гройсман заявил, что решение Европейского союза по безвизовому режиму для Украины может быть принято до июня.

"Фактически сейчас каждый месяц будут происходить определенные технические процедуры, которые позволят ориентировочно, я думаю, что до июня по срокам выйти на окончательное решение", — сказал Гройсман в ходе общения с журналистами, которое транслировал телеканал "112 Украина".

По его словам, за решение могут проголосовать уже в феврале, а на протяжении трех-четырех месяцев будет принято окончательное решение по безвизовому режиму для украинцев.

Гройсман подчеркнул, что Украина выполнила все 44 необходимых условия для получения безвизового режима.

Диалог между ЕС и Украиной о либерализации визового режима был запущен в 2008 году, а в ноябре 2010 года ЕС предложил Украине план действий для получения безвизового режима. Парламент Украины принял все законопроекты, требуемые ЕС для либерализации визового режима. Еврокомиссия в декабре 2015 года подтвердила выполнение Киевом всех условий. Соглашение об ассоциации Украины с ЕС ратифицировали парламенты всех стран-членов Евросоюза, кроме Нидерландов. Договор действует на предварительной основе, окончательно документ вступит в силу после его ратификации всеми 28 странами ЕС.

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Решение о безвизовом режиме вступит в силу после его публикации в официальном журнале ЕС одновременно с вступлением в силу механизма приостановки действия безвизового режима. Совет ЕС выставил это требование в качестве условия для отмены виз гражданам Грузии и Украины. Параллельное вступление в силу безвизового режима для стран, включенных в так называемый "позитивный список", Европарламент и поcтпреды стран-членов ЕС одобрили в декабре.