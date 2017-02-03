Тимур Громов, РИА Новости Украина

Грузия таки опередила Украину в погоне за безвизом. В четверг, 2 февраля, Европарламент проголосовал за предоставление Грузии безвизового режима с Европой. По предварительной информации, уже в конце марта-начале апреля грузины смогу ездить в страны "Шенгенской зоны" без виз. Одно радует: накануне харьковский сурок Тимка спрогнозировал безвиз для Украины уже в 2017 году.

В украинском сегменте соцсетей предоставление безвизового режима грузинам обсуждают уже вторые сутки. Некоторые искренне рады за соседей. Но многие все же сетуют на то, что Украина своего безвиза так и не получила: "Вот почему грузины проводили реформы в Украине, а безвиз получает Грузия?". "Мы теперь обиделись на грузин. Как можно, мы тут и Майдан сделали, и экономику Украины развалили и переругались со всеми соседями и даже не соседями, а нам не дали, а им дали… Если серьезно, то их просто меньше и ЕС не боится большого притока нелегальных гастарбайтеров с Грузии, но боится с Украины", — есть в сетях и такие мнения. Соцсети дружно поздравили Грузию с безвизом.

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook