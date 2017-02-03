"Безвизовый почекун". Реакция украинцев на безвиз Грузии в фотожабах

Европейский парламент проголосовал за визовую либерализацию для граждан Грузии, проект поддержали 553 евродепутата.

Ранее еврокомиссар по политике соседства и расширения Йоханнес Хан сообщил, что Евросоюз подготовил условия для возможного вступления Грузии и Украины и напоминает об обязательствах этих стран.

Хан заявлял, что ожидает решения о разрешении гражданам Украины и Грузии посещать страны ЕС без виз через два-три месяца.

Европарламент 15 декабря 2016 года одобрил механизм приостановки безвизового режима для третьих стран на случай неконтролируемого притока с их территории мигрантов и беженцев в одно или несколько государств-членов Евросоюза, что Совет ЕС выставил в качестве предварительного условия для отмены виз гражданам Украины и Грузии. Власти рассчитывали на получение Киевом безвизового режима до конца прошлого года, однако дата рассмотрения этого вопроса до сих пор не назначена.

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Диалог между ЕС и Украиной о либерализации визового режима был запущен в 2008 году, а в ноябре 2010 года ЕС предложил Украине план действий для получения безвизового режима. Парламент Украины принял все законопроекты, требуемые ЕС для либерализации визового режима. Еврокомиссия в декабре 2015 года подтвердила выполнение Киевом всех условий. Соглашение об ассоциации Украины с ЕС ратифицировали парламенты всех стран-членов Евросоюза, кроме Нидерландов. Договор действует на предварительной основе, окончательно документ вступит в силу после его ратификации всеми 28 странами ЕС.