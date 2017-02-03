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    "Безвизовый почекун". Реакция украинцев на безвиз Грузии в фотожабах

    Тема:

    Украина-ЕС: безвиз и ассоциация (226)

    (обновлено: )121
    Реакция украинцев на безвиз Грузии в фотожабах
    Реакция украинцев на безвиз Грузии в фотожабах
    Реакция украинцев на безвиз Грузии в фотожабах
    Реакция украинцев на безвиз Грузии в фотожабах
    Реакция украинцев на безвиз Грузии в фотожабах
    Реакция украинцев на безвиз Грузии в фотожабах
    Реакция украинцев на безвиз Грузии в фотожабах
    Реакция украинцев на безвиз Грузии в фотожабах
    Реакция украинцев на безвиз Грузии в фотожабах
    Реакция украинцев на безвиз Грузии в фотожабах
    Реакция украинцев на безвиз Грузии в фотожабах
    Реакция украинцев на безвиз Грузии в фотожабах
    Реакция украинцев на безвиз Грузии в фотожабах
    Реакция украинцев на безвиз Грузии в фотожабах
    Реакция украинцев на безвиз Грузии в фотожабах
    Реакция украинцев на безвиз Грузии в фотожабах
    Реакция украинцев на безвиз Грузии в фотожабах
    Реакция украинцев на безвиз Грузии в фотожабах
    Реакция украинцев на безвиз Грузии в фотожабах
    Реакция украинцев на безвиз Грузии в фотожабах
    Соцсети
    Реакция украинцев на безвиз Грузии в фотожабах
    Реакция украинцев на безвиз Грузии в фотожабах
    press-centr.com
    Реакция украинцев на безвиз Грузии в фотожабах
    Реакция украинцев на безвиз Грузии в фотожабах
    press-centr.com
    Реакция украинцев на безвиз Грузии в фотожабах
    Реакция украинцев на безвиз Грузии в фотожабах
    press-centr.com
    Реакция украинцев на безвиз Грузии в фотожабах
    Реакция украинцев на безвиз Грузии в фотожабах
    press-centr.com
    Реакция украинцев на безвиз Грузии в фотожабах
    Реакция украинцев на безвиз Грузии в фотожабах
    press-centr.com
    Реакция украинцев на безвиз Грузии в фотожабах
    Реакция украинцев на безвиз Грузии в фотожабах
    press-centr.com
    Реакция украинцев на безвиз Грузии в фотожабах
    Реакция украинцев на безвиз Грузии в фотожабах
    press-centr.com
    Реакция украинцев на безвиз Грузии в фотожабах
    Реакция украинцев на безвиз Грузии в фотожабах
    press-centr.com
    Реакция украинцев на безвиз Грузии в фотожабах
    Реакция украинцев на безвиз Грузии в фотожабах
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    Реакция украинцев на безвиз Грузии в фотожабах
    Реакция украинцев на безвиз Грузии в фотожабах
    acebook.com/ Молодковец Александр
    Реакция украинцев на безвиз Грузии в фотожабах
    Реакция украинцев на безвиз Грузии в фотожабах
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    Реакция украинцев на безвиз Грузии в фотожабах
    Реакция украинцев на безвиз Грузии в фотожабах
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    Реакция украинцев на безвиз Грузии в фотожабах
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    Реакция украинцев на безвиз Грузии в фотожабах
    Реакция украинцев на безвиз Грузии в фотожабах
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    Реакция украинцев на безвиз Грузии в фотожабах
    Реакция украинцев на безвиз Грузии в фотожабах
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    Реакция украинцев на безвиз Грузии в фотожабах
    Реакция украинцев на безвиз Грузии в фотожабах
    anton.ohaiogodzaimas
    Реакция украинцев на безвиз Грузии в фотожабах
    Реакция украинцев на безвиз Грузии в фотожабах
    Соцсети

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    Реакция украинцев на безвиз Грузии в фотожабах

    Европейский парламент проголосовал за визовую либерализацию для граждан Грузии, проект поддержали 553 евродепутата.

    Директор Фонда украинской политики Кость Бондаренко
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Процесс "ожидания безвиза" стал фетишем для Порошенко – Бондаренко

    Ранее еврокомиссар по политике соседства и расширения Йоханнес Хан сообщил, что Евросоюз подготовил условия для возможного вступления Грузии и Украины и напоминает об обязательствах этих стран.

    Хан заявлял, что ожидает решения о разрешении гражданам Украины и Грузии посещать страны ЕС без виз через два-три месяца.

    Европарламент 15 декабря 2016 года одобрил механизм приостановки безвизового режима для третьих стран на случай неконтролируемого притока с их территории мигрантов и беженцев в одно или несколько государств-членов Евросоюза, что Совет ЕС выставил в качестве предварительного условия для отмены виз гражданам Украины и Грузии. Власти рассчитывали на получение Киевом безвизового режима до конца прошлого года, однако дата рассмотрения этого вопроса до сих пор не назначена.

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    Диалог между ЕС и Украиной о либерализации визового режима был запущен в 2008 году, а в ноябре 2010 года ЕС предложил Украине план действий для получения безвизового режима. Парламент Украины принял все законопроекты, требуемые ЕС для либерализации визового режима. Еврокомиссия в декабре 2015 года подтвердила выполнение Киевом всех условий. Соглашение об ассоциации Украины с ЕС ратифицировали парламенты всех стран-членов Евросоюза, кроме Нидерландов. Договор действует на предварительной основе, окончательно документ вступит в силу после его ратификации всеми 28 странами ЕС.

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