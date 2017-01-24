Хан ожидает решение по безвизу для Украины через два-три месяца

КИЕВ, 24 янв — РИА Новости Украина. Еврокомиссар по вопросам политики соседства и переговорам по расширению Йоханнес Хан во время выступления в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) заявил, что ожидает решения о разрешении гражданам Украины и Грузии посещать страны ЕС без виз через два-три месяца. Об этом сообщил глава постоянной делегации Украины в ПАСЕ Владимир Арьев.

"Еврокомиссар Хан заявил в ПАСЕ, что решение по безвизовому режиму с Украиной и Грузией он ожидает за 2-3 месяца, и идет работа с Европарламентом. Подтвердил выполнение требований ЕС Украиной и Грузией. По поводу ратификации соглашения об ассоциации выразил надежду, что все будет хорошо. Никакой конкретики", — написал нардеп на своей странице в Facebook.

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При этом он добавил, что "за последние полгода внутри ЕС накопилось гораздо больше проблем, чем мы представляли".

Европарламент 15 декабря 2016 года одобрил механизм приостановки безвизового режима для третьих стран на случай неконтролируемого притока с их территории мигрантов и беженцев в одно или несколько государств-членов Евросоюза, что Совет ЕС выставил в качестве предварительного условия для отмены виз гражданам Украины и Грузии. Власти рассчитывали на получение Киевом безвизового режима до конца прошлого года, однако дата рассмотрения этого вопроса до сих пор не назначена.

Диалог между ЕС и Украиной о либерализации визового режима был запущен в 2008 году, а в ноябре 2010 года ЕС предложил Украине план действий для получения безвизового режима. Парламент Украины принял все законопроекты, требуемые ЕС для либерализации визового режима. Еврокомиссия в декабре 2015 года подтвердила выполнение Киевом всех условий. Соглашение об ассоциации Украины с ЕС ратифицировали парламенты всех стран-членов Евросоюза, кроме Нидерландов. Договор действует на предварительной основе, окончательно документ вступит в силу после его ратификации всеми 28 странами ЕС.