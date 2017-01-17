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    Промедление с безвизом подрывает веру украинцев в Европу - Порошенко

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    Украина-ЕС: безвиз и ассоциация (214)

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    Глава государства на встрече с иностранными дипломатами заявил, что украинцы заплатили высокую цену, а дальнейшее промедление в предоставлении безвизового режима подорвет в них веру в Европу.
    Президент Украины Петра Порошенко
    Сайт президента Украины

    КИЕВ, 17 янв — РИА Новости Украина. Официальный Киев выполнил все критерии Евросоюза по предоставлению безвизового режима, и украинцы должны получить право безвизовых поездок в страны ЕС, заявил президент Петр Порошенко.

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    "Благодаря нашим совместным усилиям в 2016 году удалось найти формулу для разблокирования ратификации Соглашения об ассоциации с ЕС. В 2017 году мы должны наконец решить этот вопрос. Во-первых, должны сделать Соглашение об ассоциации юридически свершившимся фактом. Во-вторых, украинцы должны, наконец, получить право осуществлять безвизовые поездки в страны ЕС", — заявил Порошенко на встрече с иностранными послами, аккредитованными в Украине, сообщает пресс-служба главы государства в понедельник.

    При этом президент подчеркнул, что "и первый, и второй вопросы уже филигранно отшлифованные, все обязательства выполнены, все критерии достигнуты".

    "Дальше откладывать — вопиюще несправедливо, потому, что украинцы заплатили высокую цену. И опасно, так как дальнейшие ничем не аргументированные промедления подрывают веру украинцев в Европу, чего, собственно, и добивается Россия".

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    Как сообщалось, накануне президент Украины Петр Порошенко, канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Франсуа Олланд в ходе телефонного разговора выразили уверенность в завершении в ближайшее время процесса ратификации соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС и введении безвизового режима для граждан Украины.

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