Порошенко, Меркель и Олланд уверены в скором вводе безвиза с Украиной

КИЕВ, 16 янв — РИА Новости Украина. Президент Украины Петр Порошенко, канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Франсуа Олланд в ходе телефонного разговора выразили уверенность в завершении в ближайшее время процесса ратификации соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС и введении безвизового режима для граждан Украины.

"Петр Порошенко, Ангела Меркель и Франсуа Олланд выразили уверенность в завершении в ближайшее время процесса ратификации соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС и введении безвизового режима для граждан Украины", — говорится в сообщении пресс-службы Порошенко.

Европарламент 15 декабря одобрил механизм приостановки безвизового режима для третьих стран на случай неконтролируемого притока с их территории мигрантов и беженцев в одно или несколько государств-членов Евросоюза, что Совет ЕС выставил в качестве предварительного условия для отмены виз гражданам Украины и Грузии. Власти рассчитывали на получение Киевом безвизового режима до конца этого года, однако дата рассмотрения этого вопроса до сих пор не назначена.

Диалог между ЕС и Украиной о либерализации визового режима был запущен в 2008 году, а в ноябре 2010 года ЕС предложил Украине план действий для получения безвизового режима. Парламент принял все законопроекты, требуемые ЕС для либерализации визового режима.

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Еврокомиссия в декабре 2015 года подтвердила выполнение Киевом всех условий. Соглашение об ассоциации Украины с ЕС ратифицировали парламенты всех стран-членов Евросоюза, кроме Нидерландов. Договор действует на предварительной основе, окончательно документ вступит в силу после его ратификации всеми 28 странами ЕС.