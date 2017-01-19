Порошенко обсудил с премьером Грузии получение безвиза для обеих стран

КИЕВ, 19 янв — РИА Новости Украина. Президент Украины Петр Порошенко провел переговоры с премьером Грузии Георгием Квирикашвили на Всемирном экономической форуме в Давосе, где стороны обсудили позиции по безвизовому режиму, на который в 2017 году рассчитывают граждане Украины и Грузии, сообщила пресс-служба украинского главы.

"Собеседники также скоординировали позиции по безвизовому режиму, на который в 2017 году рассчитывают граждане Украины и Грузии", — говорится в сообщении.

Указывается, что во время встречи был согласован предварительный график двусторонних мероприятий высокого уровня в 2017 году, в частности, в контексте празднования 25-й годовщины установления дипломатических отношений между Украиной и Грузией.

Согласно сообщению, стороны отметили важность продолжения успешной практики взаимодействия в рамках международных организаций, а также подтвердили неизменность позиций по обоюдной поддержке суверенитета и территориальной целостности обеих стран.

Европарламент 15 декабря 2016 года одобрил механизм приостановки безвизового режима для третьих стран на случай неконтролируемого притока с их территории мигрантов и беженцев в одно или несколько государств-членов Евросоюза, что Совет ЕС выставил в качестве предварительного условия для отмены виз гражданам Украины и Грузии. Власти рассчитывали на получение Киевом безвизового режима до конца прошлого года, однако дата рассмотрения этого вопроса до сих пор не назначена.

Диалог между ЕС и Украиной о либерализации визового режима был запущен в 2008 году, а в ноябре 2010 года ЕС предложил Украине план действий для получения безвизового режима. Парламент Украины принял все законопроекты, требуемые ЕС для либерализации визового режима. Еврокомиссия в декабре 2015 года подтвердила выполнение Киевом всех условий. Соглашение об ассоциации Украины с ЕС ратифицировали парламенты всех стран-членов Евросоюза, кроме Нидерландов. Договор действует на предварительной основе, окончательно документ вступит в силу после его ратификации всеми 28 странами ЕС.